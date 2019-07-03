Наряд дня: Кейт Миддлтон в белоснежном кокетливом ретро на Уимблдоне

Известная поклонница большого тенниса герцогиня Кембриджская посетила накануне один из матчей третьего в сезоне турнира "Большого шлема" - Уимблдона. Для посещения спортивного мероприятия она выбрала белоснежное платье в ретро-стиле от своего любимого бренда Alexander McQueen.