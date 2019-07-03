Наряд дня: Кейт Миддлтон в белоснежном кокетливом ретро на Уимблдоне
Известная поклонница большого тенниса герцогиня Кембриджская посетила накануне один из матчей третьего в сезоне турнира "Большого шлема" - Уимблдона. Для посещения спортивного мероприятия она выбрала белоснежное платье в ретро-стиле от своего любимого бренда Alexander McQueen.
Элегантности и одновременно романтичности наряду 37-летней Кейт Миддлтон придали контрастные черные детали - пуговицы, кокетливый ремешок с бантиком, который подчеркнул ее тонкую талию, и брошь также в форме банта.
Дополнили летний образ герцогини черные лодочки и маленькая сумочка - тоже от Alexander McQueen. Смотрите, как она хороша!
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