Чт, 4.07.2019
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Платье дня: Кейт Миддлтон в белоснежном кокетливом ретро на Уимблдоне
Поклонница тенниса и Alexander McQueen

ФОТО: AFP/SCANPIX

Известная поклонница большого тенниса герцогиня Кембриджская посетила накануне один из матчей третьего в сезоне турнира "Большого шлема" - Уимблдона. Для посещения спортивного мероприятия она выбрала белоснежное платье в ретро-стиле от своего любимого бренда Alexander McQueen.

Элегантности и одновременно романтичности наряду 37-летней Кейт Миддлтон придали контрастные черные детали - пуговицы, кокетливый ремешок с бантиком, который подчеркнул ее тонкую талию, и брошь также в форме банта.

Дополнили летний образ герцогини черные лодочки и маленькая сумочка - тоже от Alexander McQueen. Смотрите, как она хороша!

ФОТО: Reuters/AFP/Scanpix

ФОТО: Reuters/AFP/Scanpix

ФОТО: Reuters/AFP/Scanpix

ФОТО: Reuters/AFP/Scanpix

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