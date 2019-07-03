Голосуем! Выбери лучший гол июня в чемпионате Латвии!

Даниил Хвойницкий ("Елгава")

21-летний нападающий в этом сезоне провёл в "Вирслиге" 9 матчей, в которых забил 1 гол. Точным ударом Хвойницкий отметился 21 июня и помог "Елгаве" одержать выездную победу над "Даугавпилсом".

Екабс Лагунс ("Метта")

17-летний полузащитник в этом сезоне вышел на поле 17 раз и забил 1 гол. Лагунс отметился точным ударом со штрафного 21 июня и принёс "Метте" выездную победу над "Валмиерой" (2:0).

Никита Иванов ("Елгава")

23-летний игрок в этом сезоне провёл 9 матчей и отличился 2 раза. 26 июня Иванов красивым ударом головой отправил мяч в ворота "Риги" и принёс "Елгаве" победу в дополнительное время.

Владислав Соловейчик ("Валмиера")

20-летний полузащитник в этом сезоне провёл 12 матчей и забил 1 гол. 15 июня его точный дальний удар принёс "Валмиере" выездную победу над "Елгавой" (1:0).

Тосин Айегун ("Вентспилс")

21-летний нигерийский полузащитник в 17 матчах "Вирслиги" забил 8 голов и на данный момент является лучшим бомбардиром чемпионата. 25 июня Айегун в матче против юрмальского "Спартака" забил один из голов "Вентспилса". Матч завершился вничью 2:2.

Стоит отметить, что футболист уже третий сезон играет результативно. В прошлом сезоне игрок забил 13 голов, а в 2017-м отметился 9 точными ударами.

Голосование за лучший гол июня в чемпионате Латвии завершится в субботу, 6 июля!