Умер отец Николая Баскова

Как подтвердили изданию в пресс-службе певца, Басков-младший узнал о смерти своего отца, когда находился в Минске, где он должен был выступить на "Европейских молодежных играх".

Во вторник, 2 июля, Басков на своей странице в соцсети Instagram опубликовал видео с одного из своих концертов, на котором запечатлено, как родители артиста наслаждаются пением сына и подпевают ему.

"Нет таких слов, чтобы выразить всю непомерную боль нашей с мамой утраты... Царствие небесное тебе, мой горячо любимый Папа... И я знаю ,что это твоя самая любимая песня из моего репертуара... Наша с мамой любовь к тебе бессмертна", - подписал Басков трогательное видео.

Виктор Басков был полковником Вооруженных сил РФ. Сначала он занимал должность командира взвода, но позже дослужился до заместителя командира дивизии. Когда Николаю Баскову было всего два года, его отец закончил Военную академию им. М. В. Фрунзе и перевез семью в Германию.