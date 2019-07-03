Бразилия вышла в финал Кубка Америки. Месси снова без трофея в сборной

Счёт в матче на 19-й минуте точным ударом открыл Габриэл Жезус. На 71-й минуте он же сделал голевую передачу на Роберто Фирмино, который установил окончательный счёт в матче.

Стоит отметить, что голевые моменты были и у аргентинцев, но удары Месси и Серхио Агуэро пришлись в перекладину ворот бразильской сборной.

После матча Месси раскритиковал судей, которые обслуживали встречу. По мнению аргентинца, арбитр не был справедлив в своих решениях и раздавал карточки только футболистам в бело-голубых футболках.

"Бразильцы ни в чем нас не превзошли. Свой второй гол в матче они забили после явного нарушения на Агуэро в штрафной, а арбитр не назначил пенальти. Удивительно, но судьи ни разу не использовали VAR. Нам нет оправданий, но нужно надеяться, что футбольное руководство с этим разберется", - приводит слова Месси "Российская Газета" со ссылкой на Goal.com.

Напомним, что Месси не завоевал ни одного титула со сборной Аргентины. В последний раз "бело-голубые" выигрывали трофей 26 лет назад, когда победили на Кубке Америки.