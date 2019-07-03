В Японии бушует стихия: эвакуируют более 1,2 млн человек

В среду, 3 июля, власти Японии призвали более 1,2 млн жителей острова Кюсю эвакуироваться из-за угрозы оползней и наводнений, вызванных сильными ливнями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.
Как отмечают местные СМИ, в зоне немедленной эвакуации находятся 58 000 жилых домов, в которых проживают более 1,24 млн человек.
Приказ имеет прямое отношение к жителям городов Кагосима, Амакуса, Кирисима и Айра - именно в этих населенных пунктах стихия угрожает жизни и безопасности людей. Жителей призывают искать укрытие в школах и муниципальных учреждениях, расположенных на возвышенностях.
На данный момент на острове Кюсю продолжаются интенсивные ливни. В связи с опасными погодными условиями в регионе власти Японии создали экстренный штаб, в работе которого участвует премьер-министр страны Синдзо Абэ.
На данный момент рассматривается вариант отправки подразделений Сил самообороны Японии в зону катастрофы на помощь местным жителям и спасательным службам.