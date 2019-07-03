Алена Водонаева отметила день рождения фотосессией у "авто мечты"

Во вторник, 2 июля, российская актриса и телеведущая Алена Водонаева отметила свое 37-летия. В честь этого события звезда устроила фотосессию в кокетливом платье у красного автомобиля. Свежими снимками Водонаева поделилась на своей странице в соцсети Instagram.
Телеведущая отпраздновала свой день рождения в Лос-Анджелесе. В Instagram она опубликовала фотографии у "автомобиля мечты", как выразилась сама Водонаева.
"У меня сегодня день рождения. Благодарю всех за поздравления. Ещё не успела разобрать все сообщения и директ. Я так вас всех люблю. Спасибо. Красная тачка из моей детской мечты: моя на ближайший месяц", - написала звезда.
У меня сегодня день рождения ❤️ Благодарю всех за поздравления. Ещё не успела разобрать все сообщения и Директ 📝💌❣️ 2.07.2019 🗓 Я так вас всех люблю. Спасибо 💋 / Платье: @hearts_of_4 💎 Очки: @lindafarrow 🕶✨ Красная тачка из моей детской мечты: моя на ближайший месяц 🚘🚨 / Настроение: 🤙👌🦄🎂🌴
Поклонники тут же стали поздравлять Водонаеву, не забыв отметить и прекрасный внешний вид телеведущей.
"Алена! С днем рождения, самая сексуальная женщина в России!", - написала одна из подписчиц.
"Самая крутая, правдивая Алёна, с днём рождения! Успеха во всех делах и классного мужа", - гласил комментарий от другой фанатки звезды.
К поздравлениям также присоединились знаменитые подписчики Водонаевой. В частности, телеведущую поздравили рэпер Кравц (наст. имя - Павел Кравцов) и дизайнер Маша Цигаль.
Ранее Русский TVNET писал, что Алена Водонаева раскритиковала музыкальный талант Ольги Бузовой. Телеведущая заявила, что поет лучше экс-участницы телешоу "ДОМ-2".