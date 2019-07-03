Ср, 3.07.2019
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Алена Водонаева отметила день рождения фотосессией у "авто мечты"

Скриншот с Instagram Алены Водонаевой.

ФОТО: instagram.com/alenavodonaeva

Во вторник, 2 июля, российская актриса и телеведущая Алена Водонаева отметила свое 37-летия. В честь этого события звезда устроила фотосессию в кокетливом платье у красного автомобиля. Свежими снимками Водонаева поделилась на своей странице в соцсети Instagram.

Телеведущая отпраздновала свой день рождения в Лос-Анджелесе. В Instagram она опубликовала фотографии у "автомобиля мечты", как выразилась сама Водонаева.

"У меня сегодня день рождения. Благодарю всех за поздравления. Ещё не успела разобрать все сообщения и директ. Я так вас всех люблю. Спасибо. Красная тачка из моей детской мечты: моя на ближайший месяц", - написала звезда.

Поклонники тут же стали поздравлять Водонаеву, не забыв отметить и прекрасный внешний вид телеведущей. 

"Алена! С днем рождения, самая сексуальная женщина в России!", - написала одна из подписчиц.

"Самая крутая, правдивая Алёна, с днём рождения! Успеха во всех делах и классного мужа", - гласил комментарий от другой фанатки звезды.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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К поздравлениям также присоединились знаменитые подписчики Водонаевой. В частности, телеведущую поздравили рэпер Кравц (наст. имя - Павел Кравцов) и дизайнер Маша Цигаль.

Ранее Русский TVNET писал, что Алена Водонаева раскритиковала музыкальный талант Ольги Бузовой. Телеведущая заявила, что поет лучше экс-участницы телешоу "ДОМ-2".

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