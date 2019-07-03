72% молодых людей в Латвии хотят получать зарплату более 800 евро на руки

В течение года удельный вес молодых людей, которые считают, что соответствующая их знаниям и навыкам зарплата должна составлять от 800 до 1200 евро в месяц после уплаты налогов, вырос c 34% до 47%. В свою очередь 25% молодых людей полагают, что работодатели должны были бы платить им более 1200 евро в месяц (в 2018 году — 20%). В целом 72% молодых людей в Латвии хотят получать на руки больше 800 евро (в 2018-м — 54%).

Согласно данным опроса, главный источник дохода для молодых людей в возрасте 18–19 лет — это деньги, которые им дают родители или родственники; ежемемясячная сумма этих доходов не превышает 300 евро.

Примерно 45% молодежи в этой возрастной группе получают регулярную зарплату и их доходы в большинстве случаев составляют до 500 евро после уплаты налогов. Основной источник доходов для молодых людей в возрасте от 20 до 22 лет — это регулярная зарплата (68% респондентов), и их доходы в месяц колеблются от 300 до 800 евро.

Большинство молодых людей в возрасте от 23 до 25 лет либо только работают, либо совмещают работу с учебой, и их основной источник дохода (89% опрошенных) —регулярная зарплата.

У тех, кто только работает, доходы выше всего — 27% молодых людей в этой группе зарабатывают от 500 до 800 евро после уплаты налогов, доходы 48% респондентов превышают 800 евро в месяц и еще у 25% они больше 1200 евро после уплаты налогов.

Результаты опроса свидетельствуют о том, что молодые люди в Латвии целенаправленно выбирают свою будущую профессию и думают о том, насколько актуальной она будет в долгосрочной перспективе. Среди тех, кто работает или совмещает работу с учебой, 63% молодых людей работают по профессии, которую освоили в вузе или которая с ней частично связана.

Среди тех, кто еще только учится, больше половины опрошенных (53%) уверены, что выбранная профессия будет конкурентоспособной в долгосрочной перспективе.