Премьер: решение Немиро об отставке совета Latvenergo было политическим

Премьер напомнил, что он не видит причин для смены предыдущего совета Latvenergo, однако у министра экономики было право принять такое решение.

Кариньш также заявил, что, уволив предыдущий совет Latvenergo, не стоило назначать новый временный совет, потому что советы компаний не бывают временными.

"На мой взгляд, это все таки было политическое решение", - сказал Кариньш.

Премьер положительно оценил отставку временного совета.

"Все хоть немного вернулось на круги своя", - заметил он.

Кроме того, Кариньш критически оценил слова госсекретаря Министерства экономики Эрика Эглитиса о том, что до избрания постоянного совета Latvenergo все же нужно назначить еще один временный совет, который следил бы за работой правления компании.

"Это исключено. В случае необходимости для работы в совете Latvenergo можно делегировать госсекретарей других министерств", - указал премьер-министр.

Также Кариньш высказал мнение о том, что нужно больше думать о профессиональном управлении госучреждениями, которого можно добиться, начав котировать акции государственных капитальных обществ на бирже.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Кришьянис Кариньш в начале прошлой недели издал резолюцию, в которой было сказано, что он до конца недели ждет объяснений от министра экономики Ральфа Немиро по поводу увольнения совета Latvenergo и назначения временного совета.

Представитель Немиро Беата Йоните рассказала, что Немиро встретился с Кариньшем и объяснил ему причины отстранения совета Latvenergo, а также предоставил подготовленное Министерством экономики сообщение об оценке работы совета Latvenergo и назначении нового совета.

В уволенном составе совета с 2016 года работали бывший руководитель DNB banka в Латвии Андрис Озолиньш, член правления национальной авиакомпании airBaltic Мартин Седлацки, бывший заместитель госсекретаря Минэкономики и бывший председатель правления аэропорта "Рига" Андрис Лиепиньш, экс-президент Ассоциации коммерческих банков Латвии и член правления Valsts nekustamie īpašumi Мартиньш Бичевскис, а также бывшая председатель правления RB Rail Байба Рубеса.

Место уволенного совета занял временный совет, в состав которого вошли советник министра экономики Павел Ребенок, руководитель бюро министра Инесе Кублицка, член правления Латвийской ассоциации ветряной энергии Кристап Степанов, член правления Rigensis Bank Ренарс Дегро и Артур Шнориньш.

Однако, указав на политическое давление, 1 июля временный совет Latvenergo, назначенный Немиро, подал в отставку. Исполняющим обязанности совета Latvenergo стал госсекретарь Министерства экономики Эрик Эглитис, который является представителем акционера.