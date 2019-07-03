Ср, 3.07.2019
Собрание было очень эмоциональным, и все члены общества "Золитуде. 21.11", за исключением одного, проголосовали за то, что жилой дом нужно снести, а на месте трагедии сделать мемориал. Регина Лочмеле-Лунева, руководитель объединения "Золитуде. 21.11"

Путин подписал закон о выходе России из договора о РСМД

1

Владимир Путин

ФОТО: AP/Scanpix

Россия в среду, 3 июля, официально вышла из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому возобновление участия в этом договоре является прерогативой главы государства, пишет Deutsche Welle. 

Закон был принят Госдумой РФ 18 июня и одобрен Советом Федерации 26 июня.

Напомним, договор о РСМД был заключен США и СССР в 1987 году. Он предусматривал ликвидацию целого класса ракет. Документ запрещал сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них. 

Президент США Дональд Трамп обвинил Россию в нарушении этого договора и в феврале 2019 года объявил о выходе из него. Россия отвергла обвинения США и предъявила встречные претензии к Вашингтону.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ