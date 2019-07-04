Женские сердца теперь разбиты: Неужели Макс из сериала "Кухня" женился?

Напомним, 37-летняя актриса вышла в свет со звездой "Кухни" в декабре 2018 года.

"Мы с Марком, действительно, пара, уже год. Сильно дорожим отношениями и оберегаем личное. Пусть наше будет только нашим", — цитирует Татьяну издание.

После публичного откровения фанаты стали следить за звездами в Instagram. Внимательные поклонники заметили на руке Татьяны кольцо на безымянном пальце. Это породило новую волну слухов, только теперь о замужестве.

Актриса никак не реагировала на вопросы про замужество, а фолловеры продолжали ее забрасывать комментариями в Instagram.

Еще большую интригу вызвала фотография Марка в соцсетях. Татьяна сфотографировала Богатырева у входа в Венскую оперу. Актер был одет в черный смокинг с галстуком-бабочкой.

"По секрету всему свету. Опера", — подписал он снимок.

Подписчики стали шутить о том, что Марк выглядит как жених. Часть из них предположили, что пара находится в Вене по работе, а другие решили, что это медовый месяц.