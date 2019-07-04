Чт, 4.07.2019
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Женские сердца теперь разбиты: Неужели Макс из сериала "Кухня" женился?

Марк Богатырев

ФОТО: https://www.instagram.com/marchi25/

Российский артист Марк Богатрев и актриса Татьяна Арнтгольц уже пара в течение года. Они до последнего старались скрыть свои отношения от поклонников, но это не удалось. Теперь же подписчики и вовсе стали догадываться, что влюбленные поженились. Об этом пишет издание StarHit.ru.

Напомним, 37-летняя актриса вышла в свет со звездой "Кухни" в декабре 2018 года. 

"Мы с Марком, действительно, пара, уже год. Сильно дорожим отношениями и оберегаем личное. Пусть наше будет только нашим", — цитирует Татьяну издание. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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После публичного откровения фанаты стали следить за звездами в Instagram. Внимательные поклонники заметили на руке Татьяны кольцо на безымянном пальце. Это породило новую волну слухов, только теперь о замужестве. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Актриса никак не реагировала на вопросы про замужество, а фолловеры продолжали ее забрасывать комментариями в Instagram.

Еще большую интригу вызвала фотография Марка в соцсетях. Татьяна сфотографировала Богатырева у входа в Венскую оперу. Актер был одет в черный смокинг с галстуком-бабочкой.

"По секрету всему свету. Опера", — подписал он снимок.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Подписчики стали шутить о том, что Марк выглядит как жених. Часть из них предположили, что пара находится в Вене по работе, а другие решили, что это медовый месяц. 

Примечательно, что Марк Богатырев никогда не был женат, а у Татьяны растет дочь Маша от первого брака. 

Ранее звезда сериала "Кухня" рассказал о своем состоянии здоровья.

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