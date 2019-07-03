Чт, 4.07.2019
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Стиль публики на концерте балета "Тодес" в Юрмале: кто в чем в прохладный летний вечер
Фото

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Вечером 3 июля на сцене концертного зала "Дзинтари" в Юрмале с традиционным большим концертом выступил прославленный российский балет "Тодес" под руководством Аллы Духовой, которая родилась в Латвии.

Вечер выдался сравнительно прохладным в сравнении с другими этим жарким летом, а потому

большая часть публики предусмотрительно оделась потеплее. Но это не помешало многим выглядеть ярко и очень стильно. Хотя не всем, конечно.

Смотрите фото - оцените стиль поклонников звездного танцевального коллектива. А если вы сами были в числе зрителей на вчерашнем концерте - ищите себя в нашей галерее!

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