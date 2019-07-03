Стиль публики на концерте балета "Тодес" в Юрмале: кто в чем в прохладный летний вечер
Вечером 3 июля на сцене концертного зала "Дзинтари" в Юрмале с традиционным большим концертом выступил прославленный российский балет "Тодес" под руководством Аллы Духовой, которая родилась в Латвии.
Вечер выдался сравнительно прохладным в сравнении с другими этим жарким летом, а потому
большая часть публики предусмотрительно оделась потеплее. Но это не помешало многим выглядеть ярко и очень стильно. Хотя не всем, конечно.
Смотрите фото - оцените стиль поклонников звездного танцевального коллектива. А если вы сами были в числе зрителей на вчерашнем концерте - ищите себя в нашей галерее!