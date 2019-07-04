Не только за алкоголем: эстонцы повадились ездить в Латвии за наркотиком фентанилом

Возникновение дефицита на фентанил означает и то, что в Эстонии снижается количество смертей, вызванных передозировкой наркотиками. За пять месяцев этого года эксперты Института судебной экспертизы установили 17 смертей от передозировки, пять из них вызваны фентанилом.

В прошлом году в тот же период смертей от передозировки было столько же – 17. Но еще в 2017 году за первые пять месяцев от наркотиков умерли 46 человек, и 35 из них - от фентанила.

Как руководитель службы по борьбе с наркопреступлениями и организованной преступностью Пыхьяской префектуры Эстонии Райт Пикаро, так и прокурор Государственной прокуратуры Вахур Верте признали, что спрос на фентанил сейчас превышает предложение. По данным Пикаро, зависимые все же умудряются достать фентанил, но хотя бы систематически и широко его никто сейчас в Эстонии не продает.

И Верте сказал, что сейчас фентанила почти нет: "По сравнению с ситуацией трехлетней давности фентаниловый рынок в плане предложения сегодня отличается как день от ночи".

По словам Пикаро и Верте, зависимым приходится ездить за фентанилом в Латвию, а первые сигналы об изменении цепочки поставки появились еще ранней зимой 2017 года.

Сейчас тенденция такая же: поскольку здесь особо ничего не достать, приходится крутиться", - сказал Верте, но добавил, что настоящий наркотуризм еще не расцвел, и купленное в Латвии ограничивается единичными дозами.

Верте уточнил, что и в Латвии теперь объявлена война фентанилу, влияние которой также достигает и Эстонии.

Напомним, латвийская полиция в апреле задержала семь человек, у которых было конфисковано более десяти килограммов подвида фентанила – карфентанила. Среди конфискованного, помимо наличных, было десять килограммов золотых изделий, люксовые модели Bentley, Mercedez-Benz и BMW, а также мотоцикл: все это скорее всего было приобретено на вырученные от продажи наркотиков средства.