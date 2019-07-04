Защитите домашних котов! В Риге поселились лисы

На окраинах Риги лис много, уточняет представитель отдела информации и образования зоопарка Марис Лиелкалнс. На самом деле лисы встречаются на всей территории Риги, иногда и в центре. Когда-то эти животные чаще всего болели бешенством. Благодаря систематической вакцинации, это заболевание в Латвии искоренено. Последний случай бешенства у дикого животного был констатирован в 2010 году. В 2012 году в Дагдском крае бешенством заболело домашнее животное.

"Лисы - везде, где чувствуют себя хорошо. Они находят место, где оборудуют гнездо и растят малышей", - говорит Лиелканлс.

В городе лисы чувствуют себя в безопасности, так как на них не охотятся, и угрозы со стороны людей они не ощущают.

Представитель зоопарка говорит, что в размножении лис в Риге нет ничего чрезвычайного - раньше их было особенно много, к примеру, в Чиекуркалнсе.

Лисы приходят с зеленых территорий, так как в городе можно найти достаточно много корма. Марис Лиелканс вспоминает, что десять лет назад лиса обитала на теплотрассе многоэтажки, где принесла потомство. Постепенно из ближайшей округи пропали все бродячие коты.

Люди говорят: "Кот Васька оставался последним, но потом пропал и он".

Специалист по животным говорит, что лиса не уступает дорогу и собакам - может вцепиться в ногу большому домашнему любимцу.

В городе лисам корма хватает - они едят все, что могут найти - ягоды, фрукты, объедки, мышей, крыс, птиц, птичьи яйца, зайцев, рептилий. И в том числе котов. "В борьбе за выживание побеждает сильнейший".

Кроме того, если с диким котом лисе справиться сложнее, то домашний любимец "сдается без борьбы".

На вопрос, может ли лиса угрожать декоративным породам собак, Лиелкалнс ответил, что им лучше к лисам не подходить. "Любому животному размером меньше размером стоит тревожиться. Лиса - дикое животное, сильное и выносливое, а не слабое, как домашнее".

Председатель правления Рижского зоопарка Ингмар Лидака говорит, что лисы в округе города - "хорошие санитары", так как охотятся за бродячими котами, которые, в свою очередь, в большом количестве поедают птичьи яйца и молодых птиц.

Людям размножившиеся лисы не угрожают. Единственная имеющаяся угроза: лиса может быть больной чесоткой и заразить этой болезнью домашних животных.

"Бордячие коты - куда большая проблема", - заявил Лидака.

Кроме того, лисы, роясь по оставленным людям отходам, сами могут травмироваться или застрять в пластиковой посуде, в глубине которой животное нашло еду.

"Увидев лису, не стоит подходить и делать селфи", - говорит Марис Лиелканс. "В отличие от человека, лиса ни на мгновение не забывает об осторожности, и защитной реакцией может стать укус". Если произошло так, что лиса укусила, необходимо искать медицинскую помощь.