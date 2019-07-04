Премьер доволен продвижением в вопросе закупки поездов: решение примем в ближайшее время

Он не скрывал радости по поводу продвижения в этом вопросе, напомнив, что Латвия уже в течение десяти лет не может купить новые поезда.

На просьбу прокомментировать упреки Latvijas dzelzceļš в адрес министра сообщения Талиса Линкайтса, который, по мнению компании, провел некорректное сравнение бизнес-моделей и хозяйственной деятельности литовской и латвийской железных дорог, Кариньш ответил, что он не до конца понимает причину спора, однако каждый министр должен приводить в порядок свою отрасль.

Как сообщалось ранее, Линкайтс во время рабочего визита в Литву ознакомился с принципами реструктуризации и корпоративного управления Литовскими железными дорогами и в ходе пресс-конференции заявил, что проведенные изменения могли бы служить хорошим образцом для Латвии.

По мнению Latvijas dzelzceļš, во время визита Линкайтса была публично произнесена некорректная информация, касающаяся сравнения бизнес-моделей латвийской и литовской железных дорог, проинформировала агентство LETA представитель Latvijas dzelzceļš Элла Петермане.