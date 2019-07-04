Премьер доволен продвижением в вопросе закупки поездов: решение примем в ближайшее время

Решение правительства о финансировании поставки электропоездов будет принято в ближайшее время, в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Он не скрывал радости по поводу продвижения в этом вопросе, напомнив, что Латвия уже в течение десяти лет не может купить новые поезда.
На просьбу прокомментировать упреки Latvijas dzelzceļš в адрес министра сообщения Талиса Линкайтса, который, по мнению компании, провел некорректное сравнение бизнес-моделей и хозяйственной деятельности литовской и латвийской железных дорог, Кариньш ответил, что он не до конца понимает причину спора, однако каждый министр должен приводить в порядок свою отрасль.
Как сообщалось ранее, Линкайтс во время рабочего визита в Литву ознакомился с принципами реструктуризации и корпоративного управления Литовскими железными дорогами и в ходе пресс-конференции заявил, что проведенные изменения могли бы служить хорошим образцом для Латвии.
По мнению Latvijas dzelzceļš, во время визита Линкайтса была публично произнесена некорректная информация, касающаяся сравнения бизнес-моделей латвийской и литовской железных дорог, проинформировала агентство LETA представитель Latvijas dzelzceļš Элла Петермане.
Также сообщалось, что Бюро по надзору за закупками (БНЗ) отклонило жалобу испанского предприятия "Patentes Talgo S.L." по поводу закупки электропоездов Pasažieru vilciens и разрешило предприятию заключить договор с чешской компанией Škoda vagonka. Однако договор с предприятием Škoda vagonka на 241,889 млн евро можно будет заключать только после того, как правительство утвердит финансирование закупки, заявил агентству LETA председатель правления Pasažieru vilciens Роджер Янис Григулис.