Чт, 4.07.2019
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В Минске на салюте в честь Дня независимости погиб один человек, еще восемь пострадали

Салют

ФОТО: Reuters/ScanPix

Вечером в среду, 3 июля, в Минске во время салюта в честь Дня независимости Беларуси погибла одна женщина, еще восемь человек пострадали.

Как сообщают свидетели, некоторые из ракет салюта взорвались вблизи земли, ранив людей и выбив стекла домов.

Видео: ЧП на салюте в Минске

Министр здравоохранения Владимир Каранник сообщил, что от полученных травм погибла женщина. На месте помощь оказали еще пяти пострадавшим, которые затем были госпитализированы в ближайшие больницы.

Еще трое пострадавших, получивших ранения от разбившихся стекол, обратились в больницу сами.

По словам Каранника, сейчас в медучреждениях остались двое пострадавших, остальным оказали помощь и отпустили домой.

Следственный комитет Беларуси начал проверку произошедшего.

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