В Минске на салюте в честь Дня независимости погиб один человек, еще восемь пострадали

Вечером в среду, 3 июля, в Минске во время салюта в честь Дня независимости Беларуси погибла одна женщина, еще восемь человек пострадали.
Как сообщают свидетели, некоторые из ракет салюта взорвались вблизи земли, ранив людей и выбив стекла домов.
Видео: ЧП на салюте в Минске
Министр здравоохранения Владимир Каранник сообщил, что от полученных травм погибла женщина. На месте помощь оказали еще пяти пострадавшим, которые затем были госпитализированы в ближайшие больницы.
Еще трое пострадавших, получивших ранения от разбившихся стекол, обратились в больницу сами.
По словам Каранника, сейчас в медучреждениях остались двое пострадавших, остальным оказали помощь и отпустили домой.
Следственный комитет Беларуси начал проверку произошедшего.