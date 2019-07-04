На покупку электропоездов предлагают потратить 49 млн евро из средств, предусмотренных на линию Сканстес

Минсообщения начало дискуссии с Министерством финансов о возможности направить доступное финансирование ЕС на развитие инфраструктуры трамвайных путей в самоуправлениях Даугавпилса и Лиепаи, а также на покупку новых пассажирских электропоездов.

Рассмотрев концепции потенциальных проектов, поданных Даугавпилсом и Лиепаей, Минсообщения подготовило предложение для Минфина о получении дополнительных средств из фонда Кохезии и направлении на развитие трамвайной инфраструктуры каждого из перечисленных выше самоуправлений 10 млн евро. Также Министерство сообщения считает приоритетом покупку новых электропоездов, поэтому предложение министерства подразумевает направить на эту сделку 49 млн из доступного финансирования ЕС.

Чтобы продолжить продвижение проекта Минсообщения и начать аргументированные разговоры с Еврокомиссией, необходимо провести дискуссию с Минфином и получить концептуальное одобрение правительства. Поэтому Минсообщения проинформирует Кабинет министров об альтернативах использования финансирования.