На покупку электропоездов предлагают потратить 49 млн евро из средств, предусмотренных на линию Сканстес

Министерство сообщения предложило потратить на покупку электропоездов 49 миллионов евро из средств Европейского союза (ЕС), ранее предназначавшихся для трамвайной линии Сканстес, рассказала агентству LETA представитель министерства Ивета Канцена.
Минсообщения начало дискуссии с Министерством финансов о возможности направить доступное финансирование ЕС на развитие инфраструктуры трамвайных путей в самоуправлениях Даугавпилса и Лиепаи, а также на покупку новых пассажирских электропоездов.
Рассмотрев концепции потенциальных проектов, поданных Даугавпилсом и Лиепаей, Минсообщения подготовило предложение для Минфина о получении дополнительных средств из фонда Кохезии и направлении на развитие трамвайной инфраструктуры каждого из перечисленных выше самоуправлений 10 млн евро. Также Министерство сообщения считает приоритетом покупку новых электропоездов, поэтому предложение министерства подразумевает направить на эту сделку 49 млн из доступного финансирования ЕС.
Чтобы продолжить продвижение проекта Минсообщения и начать аргументированные разговоры с Еврокомиссией, необходимо провести дискуссию с Минфином и получить концептуальное одобрение правительства. Поэтому Минсообщения проинформирует Кабинет министров об альтернативах использования финансирования.
Как сообщалось ранее, Бюро по надзору за закупками (БНЗ) отклонило жалобу испанского предприятия "Patentes Talgo S.L." по поводу закупки электропоездов Pasažieru vilciens и разрешило предприятию заключить договор с чешской компанией Škoda vagonka. Однако договор с предприятием Škoda vagonka на 241,889 млн евро можно будет заключить только после того, как правительство утвердит финансирование закупки, заявил агентству LETA председатель правления Pasažieru vilciens Роджер Янис Григулис.