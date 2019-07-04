Показ Givenchy: радикальное благородство в бунтарском духе Меган Маркл
На Неделе высокой моды в Париже новинки осенне-зимнего сезона 2019/2020 представил один из любимых брендов Меган Маркл Givenchy. Креативный директор французской модной марки Клэр Уэйт назвала свою новую коллекцию "Радикальное благородство".
Помимо классического черного дизайнер на этот раз сделала ставку на мятный, серый и розовый цвета, а в тканях отдала предпочтение атласу и бархату.
Изящные платья с перьям, стразам, стеклярусом и цветочным орнаментам Клэр дополнила ботильонами из пластика, колготками в сетку и бунтарскими прическамии.
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