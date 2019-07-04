Чт, 4.07.2019
Можно, конечно, забыть историю окрестностей улицы Авоту, можно надеть белье и на греческие статуи, а на картины Люсьена Фрейда - черную драпировку, ведь как такую обнаженку может изображать художник, который рисовал портрет английской королевы... Владислав Лакше, художник Ghetto Games

Показ Givenchy: радикальное благородство в бунтарском духе Меган Маркл
Высокая мода

ФОТО: SIPA/Scanpix

На Неделе высокой моды в Париже новинки осенне-зимнего сезона 2019/2020 представил один из любимых брендов Меган Маркл Givenchy. Креативный директор французской модной марки Клэр Уэйт назвала свою новую коллекцию "Радикальное благородство".

Помимо классического черного дизайнер на этот раз сделала ставку на мятный, серый и розовый цвета, а в тканях отдала предпочтение атласу и бархату.

Изящные платья  с перьям, стразам, стеклярусом и цветочным орнаментам Клэр дополнила ботильонами из пластика, колготками в сетку и бунтарскими прическамии.

ФОТО: Sipa/AFP/Scanpix

ФОТО: Sipa/AFP/Scanpix

ФОТО: Sipa/AFP/Scanpix

ФОТО: Sipa/AFP/Scanpix

ФОТО: Sipa/AFP/Scanpix

ФОТО: Sipa/AFP/Scanpix

ФОТО: Sipa/AFP/Scanpix

ФОТО: Sipa/AFP/Scanpix

ФОТО: Sipa/AFP/Scanpix

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