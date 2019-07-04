Новым тренером "Челси" стал бывший игрок клуба Фрэнк Лэмпард

Лондонский футбольный клуб "Челси" объявил о том, что в команду возвращается легендарный полузащитник команды Фрэнк Лэмпард. 41-летний англичанин займёт пост главного тренера.
Лэмпард подписал с "Челси" трёхлетнйи контракт. Финансовые условия сделки не разглашаются. Напомним, что ранее пост главного тренера "синих" занимал Маурицио Сарри, который перешёл в "Ювентус".
"Я очень горд вернуться в "Челси" в роли главного тренера. Все знают о моей любви к этой команде пути, который мы прошли вместе. Моя главная задача - полностью сконцентрирован на работе и подготовке к предстоящему сезону. Я пришёл сюда, чтобы усердно работать и в будущем принести клубу успех", - цитирует Лэмпарда сайт "Челси".
Свою тренерскую карьеру Лэмпард начал лишь в прошлом году, когда возглавил "Дерби". Команда под управлением англичанина заняла 6-е место в Чемпионшипе и приняла участие в матчах плей-офф за выход в Премьер Лигу, но уступила в финале "Астон Вилле".
Большую часть игровой карьеры (12 сезонов) Лэмпард провёл в "Челси". Вместе с "синими" футболист завоевал 13 трофеев. Также экс-полузащитник с показателем в 211 голов является лучшим бомбардиром в истории лондонской команды.