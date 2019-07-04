Новым тренером "Челси" стал бывший игрок клуба Фрэнк Лэмпард

"Я очень горд вернуться в "Челси" в роли главного тренера. Все знают о моей любви к этой команде пути, который мы прошли вместе. Моя главная задача - полностью сконцентрирован на работе и подготовке к предстоящему сезону. Я пришёл сюда, чтобы усердно работать и в будущем принести клубу успех", - цитирует Лэмпарда сайт "Челси".