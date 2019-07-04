В каких комитетах будут работать депутаты Европарламента от Латвии?

В бюджетном комитете будет работать бывший мэр Риги Нил Ушаков ("Согласие"). В свою очередь бывший вице-мэр столицы Андрис Америкс ("Честь служить Риге/"Согласие") представит Латвию в комитете по транспорту и туризму, где будет работать также Роберт Зиле (ВЛ-ТБ/ДННЛ). Кроме того, Зиле вместе с Инессой Вайдере ("Новое Единство") будет работать в комитете по вопросам экономики и монетарной политики.

Кроме того, Америкс будет трудиться в комитете по петициям вместе с Татьяной Жданок (РСЛ), которая будет работать также в комитете по вопросам занятости и социальных дел. Даце Мелбарде (ВЛ-ТБ/ДННЛ) будет работать в комитете по культуре и образованию, а Сандра Калниете ("Новое Единство") представит Латвию в комитете по иностранным делам. В свою очередь депутат Ивар Иябс ("Для развития/За!") будет работать в комитете промышленности, исследований и энергетики.

Согласно регламенту ЕП, членов комитетов назначают политические группы и депутаты, не принадлежащие к политическим группам. "Торговля" местами между группами запрещена.

В ходе своих первых заседаний, которые начнутся с 8 июля, каждый комитет выберет председателя и не более четырех заместителей председателя.