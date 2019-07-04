Есть мировой рекорд! Силач из Латвии "взорвал" интернет

Скуйиньш и раньше делился в своих социальных сетях видео с подобных соревнований, но именно последнее "взорвало сеть".

"Янис Скуйиньш стал "королём камней", подняв все девять камней за 27,04 секунды. Это новый мировой рекорд! Девятый камень весит 152 кг, а высота бочки - 132 см. Поздравляем, Янис!", - написали организаторый в своём официальном профиле.

Также в сообщении от организаторов говорится, что прошлый мировой рекорд принадлежал Кеннету Симму, который сумел поднять девять камней за 31,89 секунд.

Видео с рекордом Скуйиньша на данный момент посмотрели свыше 8 миллионов раз. 50 тысяч поставили "лайк" под видео, а ещё 5,5 тысяч оставили комментарий.