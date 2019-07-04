В Павилостском крае арестована женщина, зарезавшая собственную мать

Полиция начала уголовный процесс по 116 пункту Уголовного закона - убийство. Ведется следствие. У задержанной были проблемы душевного характера.

Напомним, утром 1 июля Госполиция получила информацию от Службы неотложной медицинской помощи о том, что в волости Вергалес Павилостского края женщина 1991 года рождения ударила ножом свою мать, которая от полученных травм скончалась.