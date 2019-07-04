Чт, 4.07.2019
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В Павилостском крае арестована женщина, зарезавшая собственную мать

Иллюстративное фото

ФОТО: AP/Scanpix

Суд применил арест к женщине 1991 года рождения, которая 1 июля в Павилостском крае зарезала свою мать, сообщает агентство LETA.

Полиция начала уголовный процесс по 116 пункту Уголовного закона - убийство. Ведется следствие. У задержанной были проблемы душевного характера.

Напомним, утром 1 июля Госполиция получила информацию от Службы неотложной медицинской помощи о том, что в волости Вергалес Павилостского края женщина 1991 года рождения ударила ножом свою мать, которая от полученных травм скончалась.

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