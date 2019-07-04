Кариньш о здравоохранении: "Я уверен - те деньги, что есть, используются неэффективно"

Премьер-министр Кришьянис Кариньш уверен, что не все средства, выделенные отрасли здравоохранения, используются эффективно. Он подчеркивает, что ждет от министра здравоохранения Илзе Винькеле плана действий по развитию отрасли.
В интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении Кариньш заявил, что ознакомился с сообщением Госконтроля о нехватке человеческих ресурсов в отрасли здравоохранения, и выводы Госконтроля его не обрадовали.
Он подчеркнул, что правительство уже начало довольно крупные реформы в отношении разделения самоуправлений и системы образования, а третьей частью этого "пазла" должен стать вопрос об отрасли здравоохранения.
"Одно дело говорить, что денег не хватает, но я уверен - те деньги, что есть, используются неэффективно. И думаю, что я не одинок в этом мнении", - сказал он.
По словам премьера, важной остается проблема улучшения и эффективизации работы больниц. Он задал риторический вопрос о том, можно ли все здания, которые именуются больницами, но не обеспечивают первой помощи, назвать таковыми.
"Видимо, есть больницы, которые не могут выполнить своей функции", - сказал Кариньш, добавив, что мог бы назвать их, но не будет этого делать.
Премьер подчеркнул, что по сравнению с соседними странами в Латвии в два раза больше больниц.
Говоря о зарплатах, Кариньш заявил, что ему не понятно, дошли ли до медиков деньги, выделенные им в этом году. Он подчеркнул, что ответственность за распределение полученных денег лежит на больницах.
Кариньш признал, что не был бы удивлен, если бы в будущем число больниц было сокращено.
"Нам нужно сконцентрировать свои деньги и силы", - сказал он.
Также премьер признал, что на уровне самоуправлений и индивидуальных больниц есть очень большое сопротивление переменам. Он заявил, что ждет описания плана действий по поводу упомянутых вопросов от министра здравоохранения Илзе Винькеле.