Кариньш о здравоохранении: "Я уверен - те деньги, что есть, используются неэффективно"

В интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении Кариньш заявил, что ознакомился с сообщением Госконтроля о нехватке человеческих ресурсов в отрасли здравоохранения, и выводы Госконтроля его не обрадовали.

Он подчеркнул, что правительство уже начало довольно крупные реформы в отношении разделения самоуправлений и системы образования, а третьей частью этого "пазла" должен стать вопрос об отрасли здравоохранения.

"Одно дело говорить, что денег не хватает, но я уверен - те деньги, что есть, используются неэффективно. И думаю, что я не одинок в этом мнении", - сказал он.

По словам премьера, важной остается проблема улучшения и эффективизации работы больниц. Он задал риторический вопрос о том, можно ли все здания, которые именуются больницами, но не обеспечивают первой помощи, назвать таковыми.

"Видимо, есть больницы, которые не могут выполнить своей функции", - сказал Кариньш, добавив, что мог бы назвать их, но не будет этого делать.

Премьер подчеркнул, что по сравнению с соседними странами в Латвии в два раза больше больниц.

Говоря о зарплатах, Кариньш заявил, что ему не понятно, дошли ли до медиков деньги, выделенные им в этом году. Он подчеркнул, что ответственность за распределение полученных денег лежит на больницах.

Кариньш признал, что не был бы удивлен, если бы в будущем число больниц было сокращено.

"Нам нужно сконцентрировать свои деньги и силы", - сказал он.