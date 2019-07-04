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Фелиш побил рекорд Роналду и стал самым дорогим португальским игроком в истории

Жоау Фелиш

ФОТО: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP/Scanpix

Полузащитник португальской "Бенфики" Жоау Фелиш перешёл в мадридский "Атлетико" за 127,2 миллионов евро.

Контракт футболиста с матрасниками рассчитан на семь сезонов. Сообщается, что платёж за 19-летнего португальца будет разбит на части. Сначала "Атлетико" заплатит 30 млн, а затем оставшиеся 97,2 млн. Интересно, что "Бенфика" за полузащитника получит только 120 млн, а остальное - это финансовые расходы.

Таким образом, Фелиш стал самым дорогим португальским футболистом за всю историю. Новоиспечённый игрок мадридского клуба побил рекорд Роналду, которого "Ювентус" купил у "Реала" за 117 миллионов евро.

Теперь трансфер юного португальца официально в топ-4 самых дорогостоящих за всю историю футбола. Больше него платили только за Неймара (222 млн), Килиана Мбаппе (180 млн) и Филиппе Коутиньо (120 млн +бонусы).

Кстати, как сообщает Twitter "Атлетико", 19-летний нападающий будет выступать по 7-м номером. Ранее под ним играл Антуан Гризманн, но француз этим летом покинет Мадрид.

В минувшем сезоне Фелиш провёл за "Бенфику" 43 матча, забил 20 голов и стал чемпионом Португалии. В активе 19-летнего футболиста также один матч за сборную Португалии.

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