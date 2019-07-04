Фелиш побил рекорд Роналду и стал самым дорогим португальским игроком в истории

📝 | Agreement with @slbenfica_en over the transfer of @JoaoFelix70.



🇵🇹 The Portuguese forward has signed a seven-year contract with our club 🙌



🔴⚪ Welcome to the Atleti Family! 🔴⚪

👉 https://t.co/VtKnmyhkM1#AúpaAtleti #PureTalent #WelcomeJoãoFélix pic.twitter.com/7H5U7bmatE — Atlético de Madrid (@atletienglish) July 3, 2019

Контракт футболиста с матрасниками рассчитан на семь сезонов. Сообщается, что платёж за 19-летнего португальца будет разбит на части. Сначала "Атлетико" заплатит 30 млн, а затем оставшиеся 97,2 млн. Интересно, что "Бенфика" за полузащитника получит только 120 млн, а остальное - это финансовые расходы.

Таким образом, Фелиш стал самым дорогим португальским футболистом за всю историю. Новоиспечённый игрок мадридского клуба побил рекорд Роналду, которого "Ювентус" купил у "Реала" за 117 миллионов евро.

Теперь трансфер юного португальца официально в топ-4 самых дорогостоящих за всю историю футбола. Больше него платили только за Неймара (222 млн), Килиана Мбаппе (180 млн) и Филиппе Коутиньо (120 млн +бонусы).

Кстати, как сообщает Twitter "Атлетико", 19-летний нападающий будет выступать по 7-м номером. Ранее под ним играл Антуан Гризманн, но француз этим летом покинет Мадрид.