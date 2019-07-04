Винькеле ответила на критику Кариньша по поводу финансирования отрасли здравоохранения

Винькеле подчеркнула, что на данный момент государство не может рассчитаться со своими больницами даже за себестоимость предоставленных услуг. Например, Детской клинической университетской больнице государство остается должно в среднем около миллиона евро в год. Это, по словам Винькеле, приводит к тому, что у больниц нет средств для инвестиций в долгосрочные решения, которые помогли бы снизить затраты на услуги.

По словам советницы Винькеле Марты Кривалде, министр может только согласиться с премьером по поводу того, что в отрасли здравоохранения специализация и концентрация ресурсов являются правильным путем, и это уже происходит.

Комментируя высказанные премьером сомнения в правильности разделения функций больниц, Винькеле указала на то, что предыдущее правительство, в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, одобрило план разделения больниц по уровням, воплощение которого началось в апреле этого года. Также Винькеле сообщила, что будет продолжено объединение и реструктуризация больниц, например, Акнистская психоневрологическая больница будет объединена с Даугавпилсской психоневрологической больницей, а лиепайская Приморская психоневрологическая больница - с больницей "Гинтермуйжа".

Министр подчеркнула, что отрасль здравоохранения в Латвии за последние 10-15 лет по сравнению с другими отраслями пережила одну из самых крупных, если не самую крупную, реорганизацию, включающую объединение и ликвидацию учреждений.

Как сообщалось ранее, в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что ознакомился с сообщением Госконтроля о нехватке человеческих ресурсов в отрасли здравоохранения, и выводы Госконтроля его не обрадовали.

"Одно дело говорить, что денег не хватает, но я уверен - те деньги, что есть, используются неэффективно. И думаю, что я не одинок в этом мнении", - сказал он.

По словам премьера, важной остается проблема улучшения и эффективизации работы больниц. Он задал риторический вопрос о том, можно ли все здания, которые именуются больницами, но не обеспечивают первой помощи, назвать таковыми.

"Видимо, есть больницы, которые не могут выполнить своей функции", - сказал Кариньш, добавив, что мог бы назвать их, но не будет этого делать. Кариньш признал, что не был бы удивлен, если бы в будущем число больниц было сокращено. "Нам нужно сконцентрировать свои деньги и силы", - сказал он.

Говоря о зарплатах, премьер заявил, что ему не понятно, дошли ли до медиков деньги, выделенные им в этом году. Он подчеркнул, что ответственность за распределение полученных денег лежит на больницах.