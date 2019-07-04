"Для развития Латвии" назвала своего кандидата на пост мэра Риги

Представитель фракции Иева Граудиня-Шутко сообщила, что в пятницу, 5 июля, в 15.00 партия проведет в Рижской думе пресс-конференцию, чтобы информировать о принятых решениях в связи с политической ситуацией в думе и избрании мэра.