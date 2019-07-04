"Для развития Латвии" назвала своего кандидата на пост мэра Риги

Фракция партии "Для развития Латвии" в Рижской думе рассматривает возможность выдвинуть на должность мэра руководителя фракции Виестура Зепса, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.
Представитель фракции Иева Граудиня-Шутко сообщила, что в пятницу, 5 июля, в 15.00 партия проведет в Рижской думе пресс-конференцию, чтобы информировать о принятых решениях в связи с политической ситуацией в думе и избрании мэра.
В настоящее время единственным официально выдвинутым кандидатом на должность мэра столицы является депутат партии "Честь служить Риге" и нынешний исполняющий обязанности председателя думы Олег Буров.
Выбрать нового мэра депутаты должны до 20 августа, в противном случае Сейм сможет инициировать роспуск столичной думы и досрочные выборы.