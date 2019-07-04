Чт, 4.07.2019
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Оппозиция уклончиво комментирует кандидатуру Зепса на пост мэра Риги

Депутаты Олаф Пулкс и Вилнис Кирсис.

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Партии оппозиции Рижской думы пока уклончиво комментируют потенциальную поддержку кандидатуре Виестура Зепса, если фракция "Для развития Латвии" номинирует его на должность мэра Риги. В то же время, депутаты сначала хотят выслушать Зепса. 

Ранее сообщалось, "Для развития Латвии" рассматривает возможность выдвинуть на должность мэра руководителя фракции Виестура Зепса. 

Представитель фракции "Единства" Олаф Пулкс признал, что официальную информацию о планах "Для развития Латвии" фракция пока не получила и, прежде чем судить о поддержке, стоит дождаться официального заявления.

"Мы договорились, что хотим внеочередные выборы, и, чтобы к ним приблизиться, приняли решение не участвовать в избрании ни одного мэра. Если "Для развития Латвии" номинирует своего кандидата, это станет новым поворотом и нам придется обсудить его, поэтому пока не скажу ни "да", ни "нет"", - заявил Пулкс. 

Депутат от национального объединения Visu Latvijai!-Tēvzemei un brīvībai/LNNK Байба Брока сказала, что фракция о планах "Для развития Латвии" ничего официально не слышала, поэтому эту информацию она комментировать не может. В то же время Брока указала, что партия является партнером оппозиции по сотрудничеству и ее предложение определенно выслушают. 

В свою очередь руководитель фракции Новой консервативной партии (НКП) Янис Озолс заявил, что возможное номинирование Зепса не является никаким сюрпризом, поскольку "Для развития Латвии" все время говорили, что хотят перенять власть и продолжить работу в думе. 

"Я все таки считаю, что нашей задачей является введение порядка в самоуправление, а в нынешнем составе думы это сделать невозможно. Можно повесить на шею цепочку и получить кресло получше, но не в этом состоит задача оппозиции", - отметил Озолс. 

Тем временем готовность встретиться с "Для развития Латвии" выразил депутат "Фракции независимых депутатов" Алексей Росликов, заявив, что Зепс является "хорошим вариантом" и, если его официально номинируют на должность мэра, фракция с удовольствием с ним встретится и выслушает его предложение. 

В свою очередь руководитель блока депутатов "Для Риги!" Оскар Путниньш заявил, что блок по-прежнему готов поддержать любого кандидата от правых партий при условии, что он будет выдвинут совместно.

"Если будет выдвинуто несколько кандидатов и голосов не будет ни у одного, ни у второго, это все будет бессмысленным. Если оппозиция сможет договориться о поддержке одному кандидату, мы обязательно ее окажем", - отметил Путниньш. 

Он также предположил, что может развернуться другой сценарий. В случае, если ни у кого из кандидатов не получится собрать голоса, возможно, полезно было бы, если бы своего кандидата выдвинули независимые депутаты. 

На сегодняшний день Рижская дума разделена на восемь фракций и работает без мэра. Буров, выдвинутый партией "Честь служить Риге", пока является единственным официальным кандидатом на эту должность.

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