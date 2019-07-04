Оппозиция уклончиво комментирует кандидатуру Зепса на пост мэра Риги

Ранее сообщалось, "Для развития Латвии" рассматривает возможность выдвинуть на должность мэра руководителя фракции Виестура Зепса.

Представитель фракции "Единства" Олаф Пулкс признал, что официальную информацию о планах "Для развития Латвии" фракция пока не получила и, прежде чем судить о поддержке, стоит дождаться официального заявления.

"Мы договорились, что хотим внеочередные выборы, и, чтобы к ним приблизиться, приняли решение не участвовать в избрании ни одного мэра. Если "Для развития Латвии" номинирует своего кандидата, это станет новым поворотом и нам придется обсудить его, поэтому пока не скажу ни "да", ни "нет"", - заявил Пулкс.

Депутат от национального объединения Visu Latvijai!-Tēvzemei un brīvībai/LNNK Байба Брока сказала, что фракция о планах "Для развития Латвии" ничего официально не слышала, поэтому эту информацию она комментировать не может. В то же время Брока указала, что партия является партнером оппозиции по сотрудничеству и ее предложение определенно выслушают.

В свою очередь руководитель фракции Новой консервативной партии (НКП) Янис Озолс заявил, что возможное номинирование Зепса не является никаким сюрпризом, поскольку "Для развития Латвии" все время говорили, что хотят перенять власть и продолжить работу в думе.

"Я все таки считаю, что нашей задачей является введение порядка в самоуправление, а в нынешнем составе думы это сделать невозможно. Можно повесить на шею цепочку и получить кресло получше, но не в этом состоит задача оппозиции", - отметил Озолс.

Тем временем готовность встретиться с "Для развития Латвии" выразил депутат "Фракции независимых депутатов" Алексей Росликов, заявив, что Зепс является "хорошим вариантом" и, если его официально номинируют на должность мэра, фракция с удовольствием с ним встретится и выслушает его предложение.

В свою очередь руководитель блока депутатов "Для Риги!" Оскар Путниньш заявил, что блок по-прежнему готов поддержать любого кандидата от правых партий при условии, что он будет выдвинут совместно.

"Если будет выдвинуто несколько кандидатов и голосов не будет ни у одного, ни у второго, это все будет бессмысленным. Если оппозиция сможет договориться о поддержке одному кандидату, мы обязательно ее окажем", - отметил Путниньш.

Он также предположил, что может развернуться другой сценарий. В случае, если ни у кого из кандидатов не получится собрать голоса, возможно, полезно было бы, если бы своего кандидата выдвинули независимые депутаты.