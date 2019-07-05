Видео: Майрис Бриедис получил чемпионский пояс WBO

Напомним, что в полуфинале Всемирной боксёрской суперсерии, который состоялся 15 июня в Риге, Бриедис техническим нокаутом победил поляка Кшиштофа Гловацки и вышел в финал турнира.

Чемпионский пояс не был вручён Бриедису сразу после боя. Это случилось только сейчас.

В финале Всемирной боксёрской суперсерии на кону будет стоять чемпионский пояс IBF, который принадлежит Юньеру Дортикосу. Напомним, что кубинец вышел в финал благодаря победе над американцем Эндрю Табити.

На счету 34-летнего Бриедиса 27 боев на профессиональном ринге, в которых он одержал 26 побед (19 нокаутом).