Видео: Майрис Бриедис получил чемпионский пояс WBO

Латвийский боксёр Майрис Бриедис наконец получил свой чемпионский пояс WBO в первой весовой категории (до 90,7 кг). Об этом стало известно благодаря посту, который был размещён в официальном Twitter Всемирной боксёрской суперсерии.
Напомним, что в полуфинале Всемирной боксёрской суперсерии, который состоялся 15 июня в Риге, Бриедис техническим нокаутом победил поляка Кшиштофа Гловацки и вышел в финал турнира.
Чемпионский пояс не был вручён Бриедису сразу после боя. Это случилось только сейчас.
👑 @BriedisMairis takes delivery of his shiny new @WorldBoxingOrg belt! 👌#BriedisDorticos 🏆 #AliTrophy pic.twitter.com/GwhdKdOrOM— World Boxing Super Series (@WBSuperSeries) July 4, 2019
В финале Всемирной боксёрской суперсерии на кону будет стоять чемпионский пояс IBF, который принадлежит Юньеру Дортикосу. Напомним, что кубинец вышел в финал благодаря победе над американцем Эндрю Табити.
На счету 34-летнего Бриедиса 27 боев на профессиональном ринге, в которых он одержал 26 побед (19 нокаутом).
Галерея: Майрис Бриедис против Кшиштофа Гловацки