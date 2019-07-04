В сериале Netflix про жизнь Николая II показали мавзолей Ленина

На Netflix вышел американский сериал "Последние цари" (The Last Tzars), который повествует о жизни и трагической гибели последнего российского императора Николая II. Однако авторы сериала допустили несколько ошибок в съемках. Пользователи в соцсетях указали на неточности в проекте. В частности, во второй серии на Красной площади можно было увидеть мавзолей Владимира Ленина. Об этом пишет Lenta.ru .