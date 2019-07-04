В сериале Netflix про жизнь Николая II показали мавзолей Ленина

На Netflix вышел американский сериал "Последние цари" (The Last Tzars), который повествует о жизни и трагической гибели последнего российского императора Николая II. Однако авторы сериала допустили несколько ошибок в съемках. Пользователи в соцсетях указали на неточности в проекте. В частности, во второй серии на Красной площади можно было увидеть мавзолей Владимира Ленина. Об этом пишет Lenta.ru .
Мавзолей можно увидеть на одном из кадров второй серии. Действие происходит в 1905 году, в день убийства сына Александра II - князя Сергея Александровича. На Красной площади стоит мавзолей, однако построен он был лишь в 1930 году.
ВСЕ, ЧТО ВАМ НУЖНО ПОНИМАТЬ ПРО ОТНОШЕНИЕ К ИСТОРИИ В СЕРИАЛЕ THE LAST CZARS pic.twitter.com/W9EUV391A5— Gogol&Shaninka (@Sokol_Belaruski) July 3, 2019
Досрочно построенным мавзолеем царская охранка намекала Ленину, что чучело из него сделает— ⚜ ⚜ ⚜ (@Pavel_Ulisska) July 4, 2019
Там сын Ивана Грозного лежит, которого везли в Питер на лечение!— Devy (@DeviantR_) July 4, 2019
Как отмечает TJ, видео для второй серии авторы сериала купили на фотостоке Getty. Его можно найти по запросу "Russia, Moscow, view on Kremlin in a snowy day" (Россия, Москва, вид на Кремль в снежный день). Из ролика была убрана только звезда с Кремля.
В одном из кадров первого эпизода также обнаружен "ляп" - на панораме Санкт-Петербурга виднеется соборная мечеть, которая была построена после смерти Николая II. В серии действие разворачивается в 1894 году.
Сериал "Последние цари" был заявлен как одно из самых дорогостоящих документальных шоу от Netflix.
Авторы проекта отмечали, что сериал будет более художественным. Актеры в нем разыгрывают сцены из жизни последнего императора Российской Империи, а их контекст объясняют историки. Премьера сериала состоялась 3 июля.