На Aston Martin туда, на Bugatti Chiron обратно. Заглядываем в гараж Флойда Мейвезера

Состояние Флойда Мейвезера оценивается в пол миллиарда американских долларов. Правда, по некоторым источникам, у американца денег ещё больше. Как сообщает Forbes, общий доход американца за карьеру превысил отметку в 1 млрд долларов.

Несмотря на то, что нет точной информации о том, сколько заработал Флойд, в распоряжении американца находится свой личный "автопарк", который хорошо отображает финансовое положение дел Мейвезера.

В гараже у американца находятся лучшие автомобили мира. Вот, например, 10 самых желанных из них перечислены на портале Drivetribe.com.

1. Bugatti Chiron

Chiron - это новая массовая модель от Bugatti. Автомобиль может развивать скорость до 420 км/ч. Его цена начинается от 2,5 млн евро. Помимо этого красавца в гараже у Флойда стоят ещё два Bugatti Veyron.

ФОТО: Publicitātes foto

2. Koenigsegg CCXR Trevita

Этот автомобиль имеет кузов из карбона и алмазного покрытия. Максимальная скорость - 400 км/ч.

ФОТО: Publicitātes foto

3. Mercedes-Benz SLR McLaren

По названию авто можно понять, что это совместная работа немецкой компании Mercedes-Benz и британского производителя McLaren. Автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч за 3,8 сек. Классический цвет авто - серебряный, но автомобиль Флойда оранжевый.

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4. Rolls-Royce Phantom

Самый "королевский" среди автомобилей Флойда. Классика, которая не требует лишних комментариев. Стоит добавить, что в гараже у Мейвезера стоит шесть таких авто.

ФОТО: Ingars Tenis, TVNET

5. Lamborghini Murcielago

Этот суперкар пришёл на смену Lamborghini Diablo в 2001 году. Свой Murcielago Мейвезер приобрёл в начале 2000-хх за полмиллиона долларов. Автомобиль сошёл с конвейера завода 5 ноября 2010 года.

ФОТО: Wikipedia/Alexandre Prévot

6. Ferrari Enzo

Этот автомобиль назван в честь основателя фирмы Энцо Феррари. Впервые Ferrari Enzo представлена в 2002 году на Парижском автосалоне. Всего выпущено 400 автомобилей.

ФОТО: Wikipedia/Axion23

7. Ferrari LaFerrari Aperta

Ещё один Ferrari в коллекции Мейвезера. В мире таких автомобилей всего 499 штук.

ФОТО: Publicitātes foto

8. Aston Martin One-77

Это одна из самых редких моделей Aston Martin. Таких "малышек" в мире всего 77 штук и все они были распроданы ещё за год до премьеры.

ФОТО: Publicitātes foto

9. Mercedes-Benz S-Class (W140)

Вот ещё один интересный автомобиль, который представлен в коллекции боксёра. По всей видимости, этот экземпляр находится в гараже Флойда из-за сентиментальных и ностальгических соображений. Мейвезер хранит этот автомобиль с тех самых пор, как приобрёл его в 1996 году.

ФОТО: Publicitātes foto

10. Pagani Huayra

Это итальянский среднемоторный спортивный автомобиль. Итальянский предприниматель Горацио Пагани производит экстравагантные и быстрые автомобили. Максимальная скорость - 370 км/ч, цена - от 1 млн евро.