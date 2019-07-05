Бывший член "Согласия" задержан за контрабанду 15 тонн водки

В Госполиции агентству LETA подтвердили, что в ночь на 1 июня был констатирован контрабандный груз алкоголя без акцизных марок. Объем груза составил 15 тонн. В связи с этим преступлением были задержаны два человека и начат уголовный процесс по второй части 221-й статьи Уголовного закона - за незаконное хранение, перемещение и реализацию алкогольных и табачных изделий, совершенные группой лиц.

Морозов, Бергманис и Апариньш участвовали в выборах 12-го Сейма от партии "Согласие", но в парламент был избран только Морозов. Бергманис позже стал депутатом Рижской думы.

Все трое вместе с владельцем фирмы автоперевозок Lignum Улдисом Ливиньшем основали общество "Транспорт Латвии". Апариньш вместе с Морозовым по-прежнему являются должностными лицами организации. Ранее таким в числе должностных лиц был и Бергманис.

Морозов заявил агентству LETA, что ничего не знает о возможном задержании Апариньша. По его словам, с Апариньшем он последние годы не общался.

Морозов пояснил, что первоначально Апариньш вовлекся в работу общества, поскольку на тот момент оно было связано с его частным бизнесом. Однако со временем Апариньш стал все меньше участвовать в деятельности общества и потом прекратил делать это вовсе. По словам Морозова, в 2015 или 2016 году Апариньш вышел из партии "Согласии" и с тех пор с ним не общался.

В свое время Апариньш вместе с Бергманисом были должностными лицами общества Stop Drugs, однако последний заявил агентству LETA, что не встречался с Апариньшем с 2015 года.

"Он был одним из добровольцев Stop Drugs, который помогал другим в борьбе с точками по продаже спайса. Однако общество своей цели достигло и прекратило активную работу, прекратилась и коммуникация с Апариньшем", - указал Бергманис, добавив, что ничего не знает ни о нынешней деятельности Апариньша, ни о его задержании.