Дни силы в июле 2019 года

В самые благоприятные дни июля астрологи советуют быть наиболее активными. Оставайтесь верными своим принципам и не меняйте вектор развития. Верьте в себя и двигайтесь вперед, не боясь препятствий на своем пути.

5 июля - день удовольствий и развлечений

Луна в фазе роста, да еще и во Льве - это очень хорошее время для того, чтобы как следует отдохнуть, расслабиться, пообщаться с приятными людьми, сменить обстановку. В пятницу у большинства людей хорошее настроение, так как впереди долгожданные выходные, а Лев в значительной мере усиливает ощущение праздника. Более того, растущая Луна в этом знаке создает подобное настроение.

Помогать Луне и Льву будет Юпитер, в тригоне с которым окажется Луна.

Этот аспект сгладит конфликты между людьми, а также создаст благоприятные условия для покорения новых высот и поможет произвести наилучшее впечатление на на окружающих.

8 и 10 июля - два дня любви и романтики

Пребывание растущей Луны в Весах - хорошее время для всех, кто хочет любить и быть любимым. 9 июля Луна также будет в Весах, но в этот день ей будет мешать негативный аспект с Плутоном. 8 и 10 июля - время, когда стоит навещать родителей, знакомиться с новыми людьми, показывать всем свои искренние теплые чувства.

Также в эти два дня полезно заниматься планированием свадьбы, составлением совместных планов на будущее. Это будет время, в которое лучше не оставаться в уединении.

Можно знакомиться в Интернете и открыто флиртовать, показывать свою симпатию. Люди оценят вашу честность.

20 и 21 июля - дни творческого развития

Это будут выходные дни, в которые убывающая Луна окажется под покровительством Рыб. 22 июля Луна тоже останется в этом знаке, но будет иметь место тригон Луны и Солнца, который разрушит идиллию. 20 и 21 июля людям будет гораздо проще принимать важные решения и заниматься нестандартными делами, креативной деятельностью.

Особенно позитивными будут так называемые мозговые штурмы, когда люди в команде пытаются принять какое-то важное решение или придумать что-то необычное.

В эти два дня многим удастся победить негативные эмоции, а также превзойти своих врагов и соперников в каких-то делах. Даже при наплывах негатива людям можно оставаться в состоянии воодушевления и не терять энтузиазм в работе и любви.

31 июля - время домашних дел и обучения

Особое удовольствие в последний день июля людям принесут домашние дела. Убывающая Луна в Раке, да еще и в соединении с Меркурием - это самый настоящий праздник бытовых обязанностей и домашних хлопот. Если не хочется заниматься уборкой и наведением порядка, то астрологи и эксперты dailyhoro.ru советуют заняться получением новых знаний.

В этот день память у людей будет работать лучше, чем обычно. Повысится внимательность и усилится желание изучать что-то новое.