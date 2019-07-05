Мамочка отдыхает: Меган Маркл посетила Уимблдонский турнир
Хоть герцогиня Сассекская Меган сейчас и находится в декрете, это не мешает ей посещать различные мероприятия. В четверг, 4 июля, мама малыша Арчи появилась на теннисном турнире Уимблдон, чтобы поддержать свою подругу Серену Уильямс. Об этом пишет Cosmopolitan.
Маркл уже на протяжении нескольких месяцев освобождена от обязанностей посещать светские мероприятия, но пропустить игру своей подруги Серены против теннисистки из Словении Каи Юван она не смогла.
Игра прошла успешно и завершилась победой для Уильямс.
Нельзя не обратить внимание на отлично подобранный для такого мероприятия наряд Меган - она надела классические джинсы skinny, белый в тонкую полоску свободный пиджак удлиненного кроя и элегантную шляпу. Дополнили образ крупные черные солнечные очки.
На шее герцогини Сассекской красовалось особое украшение - цепочка с подвеской в виде буквы "А", символизирующей имя ее с принцем Гарри первенца, двухмесячного сына Арчи.
Стоит отметить, что Меган - не единственный член королевской семьи Великобритании, посетивший Уимблдон на этой неделе. Во вторник поклонница тенниса герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон появилась на турнире, который она посещает регулярно и пропустила лишь один раз за восемь лет.
Интересно, что в этом году герцогини решили посетить Уимблдон по отдельности - в июле прошлого года Кейт и Меган вместе болели за теннисистов.
Галерея: Меган Маркл посетила Уимблдонский турнир