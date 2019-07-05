2% от ВВП на оборону и не только: Вейонису вручили Знак почета за вклад в развитие вооруженных сил

Награда была учреждена в 1991 году и присваивается за заслуги в развитии Национальных вооруженных сил (НВС), воспитании патриотизма среди военнослужащих и образцовую службу.

Перед тем как стать президентом, Вейонис с января 2014 года до июля 2015 года занимал должность министра обороны.

Как подчеркивают в Минобороны, в период своих президентских полномочий Вейонис внес важный вклад в развитие оборонного потенциала Латвии и усиление стратегии сдерживания как на национальном, так и уровне НАТО.

Именно в бытность Вейониса президентом парламент и Кабинет министров приняли решение выделять на оборону 2% от внутреннего валового продукта Латвии.

Вейонис проводит последние дни на посту президента. Уже в понедельник клятву в Сейме принесет новый глава государства Эгил Левитс.

В передаче "Утренняя панорама" на ЛТВ командующий НВС Леонид Калниньш рассказал, что в ближайшие десять лет НВС ожидает огромное развитие.

Он отметил, что в предстоящие годы будет расти обеспечение НВС новейшими технологиями, увеличится интенсивность военных учений и т.д.

По словам командующего НВС, главная военная база в Адажи для армии в некоторой степени становится узкой, но Адажи не планируется превращать в большую милитаризированную зону, поэтому в дальнейшем более активно будут развиваться остальные три армейских полигона, дислоцированные в регионах Латвии.

В то же время Калниньш подчеркнул, что главная ценность армии - солдаты, а технологии и вооружение без людей ничего не стоят.