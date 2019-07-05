2% от ВВП на оборону и не только: Вейонису вручили Знак почета за вклад в развитие вооруженных сил

Министр обороны Артис Пабрикс в четверг, 4 июля, в Рижском замке вручил президенту Раймонду Вейонису Знак почета за вклад в развитие вооруженных сил, сообщили в Министерстве обороны.
Награда была учреждена в 1991 году и присваивается за заслуги в развитии Национальных вооруженных сил (НВС), воспитании патриотизма среди военнослужащих и образцовую службу.
Перед тем как стать президентом, Вейонис с января 2014 года до июля 2015 года занимал должность министра обороны.
Как подчеркивают в Минобороны, в период своих президентских полномочий Вейонис внес важный вклад в развитие оборонного потенциала Латвии и усиление стратегии сдерживания как на национальном, так и уровне НАТО.
Именно в бытность Вейониса президентом парламент и Кабинет министров приняли решение выделять на оборону 2% от внутреннего валового продукта Латвии.
Вейонис проводит последние дни на посту президента. Уже в понедельник клятву в Сейме принесет новый глава государства Эгил Левитс.
В передаче "Утренняя панорама" на ЛТВ командующий НВС Леонид Калниньш рассказал, что в ближайшие десять лет НВС ожидает огромное развитие.
Он отметил, что в предстоящие годы будет расти обеспечение НВС новейшими технологиями, увеличится интенсивность военных учений и т.д.
По словам командующего НВС, главная военная база в Адажи для армии в некоторой степени становится узкой, но Адажи не планируется превращать в большую милитаризированную зону, поэтому в дальнейшем более активно будут развиваться остальные три армейских полигона, дислоцированные в регионах Латвии.
В то же время Калниньш подчеркнул, что главная ценность армии - солдаты, а технологии и вооружение без людей ничего не стоят.
Отметим, что 6 июля на набережной 11 ноября в Риге пройдет празднование 100-летия латвийской армии. В программе праздника - концерт, показательные выступления НВС Латвии и союзников, демонстрация военной техники.