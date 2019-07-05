Росликов: "Ушаков - это история успеха "Согласия", но без него - никак"

Так депутат Росликов заявил, что лидер "Согласия" Нил Ушаков, несмотря на то, что переселился в Европарламент, все еще руководит фракцией "Согласия" в Рижской думе.

Ушаков - несомненно история успеха партии, но он не смог создать успешную команду, которая смогла бы работать самостоятельно, добавил он.

Помимо этого Росликов высказался, что политики Рижской думы могут договориться об избрании нового мэра в течение двух-трех недель.

Политик рассказал Латвийскому радио, что мэр Риги не будет избран на следующей неделе, потому что кандидат партии "Честь служить Риге" Олег Буров, возможно, захочет провести второй тур переговоров, а кандидату от фракции "Для развития Латвии" Виестуру Зепсу предстоит первый тур переговоров.

По мнению представителя ФНД, Буров в лидерах, но еще не победил, и ФНД ему поддержки пока не обещала.

Росликов подчеркнул, что ФНД готова сотрудничать со всеми политическими силами, которые готовы работать и решать проблемы в столице, однако для фракции "абсолютно принципиально" сохранить пост вице-мэра, который в настоящее время занимает Вадим Баранник.

Росликов отметил, что ФНД не хочет досрочных выборов в столице, так как это лишь увеличит фрагментацию в самоуправлении, а проблем не решит.