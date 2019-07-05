Лайма Вайкуле получила Почетную грамоту президента Латвии за выдающийся вклад в музыку

Лайма Вайкуле и Раймонд Вейонис с супругой ФОТО: Пресс-фото

"Спасибо за ваш выдающийся взнос в мировую и латвийскую музыку. Ваша неординарная личность, творчество и профессионализм вдохновляют! Пусть всегда Вас согревает любовь и признание слушателей!", - говорится в Почетной грамоте президента.

Этот вид признания президент утвердил в 2016 году, чтобы выразить благодарность выдающимся людям за достижения в пользу государства или общества Латвии.

В свою очередь, певица поздравила супругу президента Ивету Вейоне с днем рождения, подарив ей сувениры с символикой фестиваля Laima Rendezvous.

В ходе встречи состоялась беседа, в которой президент подчеркивал важность фестиваля, созданного Вайкуле, в налаживании добрых отношений с другими странами, а также обсуждалась необходимость создания нового концертного зала в Риге и рассматривались возможные варианты.

Также стало известно, что на Laima Rendezvous Jūrmala 2019, который в этом году отмечает свое пятилетие и проходит в концертном зале "Дзинтари" с 18 по 21 июля, Раймонд Вейонис посетит первый день - "Открытие", а его супруга - завершающий Гала-концерт.

В эти дни на фестивале выступят такие артисты как Инесе Галанте, Марио Бионди, Лолита, Макс Барских, Настя Каменских, Бьянка, Янис Стибелис, Григорий Лепс, Валерий Меладзе, Елена Ваенга, "Время и Стекло", Валерий Сюткин и многие другие.