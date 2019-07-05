Пт, 5.07.2019
Можно, конечно, забыть историю окрестностей улицы Авоту, можно надеть белье и на греческие статуи, а на картины Люсьена Фрейда - черную драпировку, ведь как такую обнаженку может изображать художник, который рисовал портрет английской королевы... Владислав Лакше, художник Ghetto Games

Сын Пугачевой и Галкина смутился перед камерами
Маленький Гарри с семьей побывал на шоу "Тодес"

Максим Галкин с сыном Гарри и воспитанниками балета "Тодес".

ФОТО: Скриншот с Instagram

По традиции, Алла Пугачева и Максим Галкин со своими пятилетними детьми проводят лето в Юрмале - звездная чета снимает в прибрежном латвийском городе дом. В среду, 3 июля, Примадонна и юморист вместе с сыном Гарри и дочерью Лизой посетили танцевальное шоу балета "Тодес" под руководством Аллы Духовой, которое состоялось в концертном зале Dzintari.

Раньше в "Тодес" танцевала старшая дочь Пугачевой Кристина Орбакайте, а теперь на занятия в танцевальную студию ходит дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория.

Как отмечает "Комсомольская правда", в день концерта Галкин прогуливался по "Дзинтари" вместе с сыном и тут к маленькому Гарри подошли воспитанники балета "Тодес".

Толпа детей буквально окружила 5-летнего мальчика.

На снимке, опубликованном в соцсети Instagram, Гарри на фоне улыбающихся танцоров выглядит смущенно и испуганно...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Родители мальчика это объясняют тем, что Гарри не привык к светской жизни. Сама Примадонна ранее признавалась, что двойняшки еще слишком маленькие для посещения подобных мероприятий.

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