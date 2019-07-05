Сын Пугачевой и Галкина смутился перед камерами

Раньше в "Тодес" танцевала старшая дочь Пугачевой Кристина Орбакайте, а теперь на занятия в танцевальную студию ходит дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория.

Как отмечает "Комсомольская правда", в день концерта Галкин прогуливался по "Дзинтари" вместе с сыном и тут к маленькому Гарри подошли воспитанники балета "Тодес".

Толпа детей буквально окружила 5-летнего мальчика.

На снимке, опубликованном в соцсети Instagram, Гарри на фоне улыбающихся танцоров выглядит смущенно и испуганно...