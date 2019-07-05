Сын Пугачевой и Галкина смутился перед камерами
По традиции, Алла Пугачева и Максим Галкин со своими пятилетними детьми проводят лето в Юрмале - звездная чета снимает в прибрежном латвийском городе дом. В среду, 3 июля, Примадонна и юморист вместе с сыном Гарри и дочерью Лизой посетили танцевальное шоу балета "Тодес" под руководством Аллы Духовой, которое состоялось в концертном зале Dzintari.
Раньше в "Тодес" танцевала старшая дочь Пугачевой Кристина Орбакайте, а теперь на занятия в танцевальную студию ходит дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория.
Как отмечает "Комсомольская правда", в день концерта Галкин прогуливался по "Дзинтари" вместе с сыном и тут к маленькому Гарри подошли воспитанники балета "Тодес".
Толпа детей буквально окружила 5-летнего мальчика.
На снимке, опубликованном в соцсети Instagram, Гарри на фоне улыбающихся танцоров выглядит смущенно и испуганно...
Родители мальчика это объясняют тем, что Гарри не привык к светской жизни. Сама Примадонна ранее признавалась, что двойняшки еще слишком маленькие для посещения подобных мероприятий.