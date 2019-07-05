Возвращение легенды: Джанлуиджи Буффон подписал контракт с "Ювентусом"

41-летний ветеран подписал с "Юве" однолетний контракт, правда, ожидается, что на этот раз Буффон будет лишь вторым вратарём в команде. Место в воротах туринцев будет принадлежать поляку Войцеху Щенсны.

О возвращении легендарного голкипера говорилось уже давно, но в четверг, после медицинского обследования сделка была оформлена официально.

Минувший сезон итальянец провёл во французском ПСЖ, где стал чемпионом страны и обладателем Суперкубка.

До переезда во Францию Буффон 17 сезонов провёл в "Ювентусе", с которым девять раз становился чемпионом Италии, четыре раза обладателем Кубка Италии. Карьеру футболиста Буффон начинал в итальянской "Парме", с которой в сезоне-1998/1999 стал обладателем Кубка Италии и Кубка УЕФА.