Пт, 5.07.2019
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Возвращение легенды: Джанлуиджи Буффон подписал контракт с "Ювентусом"

Джанлуиджи Буффон

ФОТО: Reuters/ScanPix

Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон вернулся в туринский "Ювентус", в котором провёл 17 лет своей карьеры.

41-летний ветеран подписал с "Юве" однолетний контракт, правда, ожидается, что на этот раз Буффон будет лишь вторым вратарём в команде. Место в воротах туринцев будет принадлежать поляку Войцеху Щенсны.

О возвращении легендарного голкипера говорилось уже давно, но в четверг, после медицинского обследования сделка была оформлена официально.

Минувший сезон итальянец провёл во французском ПСЖ, где стал чемпионом страны и обладателем Суперкубка.

До переезда во Францию Буффон 17 сезонов провёл в "Ювентусе", с которым девять раз становился чемпионом Италии, четыре раза обладателем Кубка Италии. Карьеру футболиста Буффон начинал в итальянской "Парме", с которой в сезоне-1998/1999 стал обладателем Кубка Италии и Кубка УЕФА.

В составе сборной Италии Буффон провёл 176 матчей, а в 2006 году стал чемпионом мира по футболу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Our new number 7️⃣7️⃣ 😍 #WelcomeBackGigi #LiveAhead

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