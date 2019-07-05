Каменских впечатлила точеной фигурой в серебряном бикини

"Уверенность в себе помогает осуществлять мечты. Но этому тоже нужно научиться: усердно работать над своим телом и мыслями, и никогда не останавливаться на достигнутом", - написала звезда в соцсетях.

Настя Каменских определила для себя три правила.

"Всегда говорить себе: "Возможно все. Я смогу воплотить в жизнь все мои мечты!" "Заниматься спортом и вести здоровый образ жизни." "Ставить четкий дедлайн."

В ответ на откровения певицы, подписчики стали писать свои способы и правила, которым они следуют в жизни.