Каменских впечатлила точеной фигурой в серебряном бикини

Популярная украинская исполнительница Настя Каменских опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в купальнике. Кроме того, певица решила поделиться с подписчиками простыми правилами, которые она проверила на себе.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Уверенность в себе помогает осуществлять мечты ♥️ Но этому тоже нужно научиться: усердно работать над своим телом и мыслями и никогда не останавливаться на достигнутом! 🙌🏻Сегодня делюсь нескольким простыми правилами, которые я проверила на себе: 1. Всегда говорить себе: "Возможно все. Я смогу воплотить в жизнь все мои мечты!" 💕 2. Заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Ведь нам, девочкам, так важно чувствовать себя самыми красивыми! 💃🏼 На мне стильный купальник @milavitsaofficial и я чувствую себя на высоте! 👙 3. Поставьте четкий дедлайн: важное событие/праздник, к которому вы готовитесь. Это будет вас мотивировать и вы никогда не сойдете с дистанции! А что вам помогает поверить в себя? 😉#girl #motivation #summer #love #perfectday
"Уверенность в себе помогает осуществлять мечты. Но этому тоже нужно научиться: усердно работать над своим телом и мыслями, и никогда не останавливаться на достигнутом", - написала звезда в соцсетях.
Настя Каменских определила для себя три правила.
- "Всегда говорить себе: "Возможно все. Я смогу воплотить в жизнь все мои мечты!"
- "Заниматься спортом и вести здоровый образ жизни."
- "Ставить четкий дедлайн."
В ответ на откровения певицы, подписчики стали писать свои способы и правила, которым они следуют в жизни.
Напомним, что сейчас Настя принимает участие в съемках очередного сезона шоу "Х Фактор" в Украине. Она продолжает регулярно радовать фолловеров новыми образами.