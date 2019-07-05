За нелегальное пересечение границы задержаны шесть человек

По ее словам, утром четверга работники Пасиенского отделения погранохраны в сотрудничестве с российскими коллегами в ходе общей операции Kordon 2019 вблизи поселка Гришина Пасиенской волости задержали шестерых мужчин, незадолго до этого незаконно пересекших границу Латвии. Пятеро из них были гражданами Индии, один - гражданином России.

Петерсоне отметила, что в этом году существенно уменьшилось число лиц, незаконно пересекающих границы Латвии. В этом году за пересечение "зеленой" границы страны были задержаны 19 граждан третьих стран, а за весь прошлый год были задержаны 199 лиц, пытавшихся незаконно пересечь границу Латвии.