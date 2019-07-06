Решение WBO: Гловацки сможет взять реванш у Бриедиса

Напомним, что 15 июня в полуфинале Всемирной боксёрской суперсерии Майрис Бриедис в скандальном поединке победил Гловацки техническим нокаутом в третьем раунде. Этот бой вызвал огромный ажиотаж, а польская сторона даже подала протест, касающийся судейства в этом поединке.

На своём официальном сайте WBO разместила обширные пояснения, анализируя поединок между латвийским и польским боксёрами. WBO не стала аннулировать результаты боя. По версии WBO Бриедис стал новым чемпионом мира по правилам и осенью сразиться в финале суперсерии с кубинцем Юньером Дортикосом.

Кроме того, организация WBO решила, что Кшиштоф Гловацки сможет сразиться с чемпионом суперсерии (Бриедис или Дортикос).

Организация попытается заставить победителя турнира провести незамедлительный бой с Гловацки в течение 120 дней после финального поединка суперсерии.