Лучшие любовники по знаку Зодиака

Нередко самыми привлекательными мужчинами являются не самые красивые, а самые внимательные и щедрые. При выборе спутника стоит опираться на мощную женскую интуицию, которая редко обманывает.

Овен

Овны - донжуаны номер один. Эти мужчины очень щедры, любвеобильны, внимательны и ласковы, когда это необходимо.

Из них получаются самые лучшие любовники, потому что они не спешат. Они настойчивы, но неторопливы, поэтому их обожает большинство представительниц прекрасного пола.

Рядом с Овном любая, даже самая зажатая девушка способна раскрыться, раскрепоститься, забыть обо всем на свете. Еще

представители этого знака хороши тем, что они отлично разбираются в женских намеках. Им не нужно дважды намекать на то, что пора брать быка за рога.

Овны всегда видят нужный момент для наступления.

Близнецы

Близнецы обладают невероятной харизмой, ведь это один из самых обаятельных знаков Зодиака. Именно этим они и покоряют женские сердца.

Когда дело доходит до физической близости, то и здесь они не разочаруют спутницу.

Это очень страстные мужчины, которые умеют удивлять.

Сильная сторона Близнецов - прелюдии. Они могут подготовить женщину к любви так, как никто другой.

С ними любое свидание будет интересным, а любые разговоры - захватывающими. Мощнейшая энергетика этих мужчин заставляет дам терять голову практически сразу.

Лев

Львы - одни из лучших любовников, потому что они всегда ухожены, вежливы, обаятельны. Их сильная сторона - физическая привлекательность, хотя и доброты и галантности им не занимать.

В отношениях с ними будет непросто, но в период острой влюбленности Львы способны сделать счастливой даже самую придирчивую женщину.

Когда Лев будет выбирать место для свидания и его интимного продолжения, он подключит все свои таланты, чтобы сделать первую совместную ночь самой яркой из всех, что были у женщины.

Весы

С Весами любая девушка сможет почувствовать себя максимально женственной. Да, это непредсказуемый знак Зодиака, который сложно приручить, но что касается романтики и умения удивлять, то Весам вряд ли найдется кто-то равный.

Они страстные, умные, воспитанные, а флиртуют лучше всех в мире. Когда Весы пытаются соблазнить даму, они действуют очень незаметно и филигранно.

После физической близости романтика не заканчивается: Весы могут и завтрак в постель принести, и расслабляющий массаж сделать. С ними ночи будут длинными, а эмоции - бесконечно яркими.

Стрелец

Главное оружие Стрельцов в борьбе за расположение дамы - их ум, чувство юмора и эрудиция. На начальном этапе у женщины создается впечатление, что мужчина-Стрелец знает о ней все от начала до конца. Это приводит ее в бешеный восторг, отчего она начинает верить в то, что встретила того самого принца на белом коне.

Стрельцы те еще донжуаны, поэтому они знают, как вести себя с дамой в постели. Даже если серьезных отношений не получится, женщине будет что вспомнить после такого опыта.