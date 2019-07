Анна Семенович выполнила пожелание мужчин и разместила фото в купальнике

View this post on Instagram

Дорогие мои мужчины, по вашим многочисленным просьбам фото в купальнике и со всех сторон 😉😂 Мне вот интересно, мужчинам которые подписаны на меня, нравятся девушки с формами?🤩 Я никогда не была худой и не влезала в стандартные параметры модных дизайнеров, но при этом долгое время считаюсь секс символом, что истинная правда 😂😉🔥 Я никак не могу понять, почему Мировые бренды шьют одежду на девушек максимум с 3-4 размером груди, а что же делать нам, у кого 5-6 размер ?😳 Какая-то несправедливость получается, вот давайте разбираться . Много у меня подписчиц с пышной грудью?👇🏼 #анясеменович #мысливслух #красиваядевушка #отдых #позитивщики❤️❤️❤️