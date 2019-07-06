Сб, 6.07.2019
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Анна Семенович выполнила пожелание мужчин и разместила фото в купальнике

Анна Семенович

ФОТО: https://www.instagram.com/ann_semenovich/

Бывшая участница группы "Блестящие" Анна Семенович не стесняется демонстрировать свои роскошные формы. Девушка также обладает замечательным чувством юмора. Недавно она выполнила просьбу своих подписчиков в Instagram и разместила новый снимок в купальнике.

"Дорогие мои мужчины, по вашим многочисленным просьбам фото в купальнике и со всех сторон", - написала певица.

Анна также поинтересовалась, нравятся ли девушки с формами ее подписчикам. Кроме того, она отметила, что никогда не была худой, но это не мешает ей быть секс-символом.

"Я никогда не была худой и не влезала в стандартные параметры модных дизайнеров, но при этом долгое время считаюсь секс-символом, что истинная правда. 

Я никак не могу понять, почему мировые бренды шьют одежду на девушек максимум с 3-4 размером груди, а что же делать нам, у кого 5-6 размер? Какая-то несправедливость получается, вот давайте разбираться . Много у меня подписчиц с пышной грудью?", - поинтересовалась исполнительница. 

Фоллеверы артистки согласились с ней. Отметили, что стандарты красоты - это преимущественно женщины с формами. Поклонники также не скупились на комплименты для Анны. 

"Красотка", "Когда смотрю на вас, то настроение поднимается", "Вы красивая и позитивная", "Всегда хорошо выглядите", - писали люди в комментариях.  

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Дорогие мои мужчины, по вашим многочисленным просьбам фото в купальнике и со всех сторон 😉😂 Мне вот интересно, мужчинам которые подписаны на меня, нравятся девушки с формами?🤩 Я никогда не была худой и не влезала в стандартные параметры модных дизайнеров, но при этом долгое время считаюсь секс символом, что истинная правда 😂😉🔥 Я никак не могу понять, почему Мировые бренды шьют одежду на девушек максимум с 3-4 размером груди, а что же делать нам, у кого 5-6 размер ?😳 Какая-то несправедливость получается, вот давайте разбираться . Много у меня подписчиц с пышной грудью?👇🏼 #анясеменович #мысливслух #красиваядевушка #отдых #позитивщики❤️❤️❤️

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