Анна Семенович выполнила пожелание мужчин и разместила фото в купальнике

"Дорогие мои мужчины, по вашим многочисленным просьбам фото в купальнике и со всех сторон", - написала певица.

Анна также поинтересовалась, нравятся ли девушки с формами ее подписчикам. Кроме того, она отметила, что никогда не была худой, но это не мешает ей быть секс-символом.

"Я никогда не была худой и не влезала в стандартные параметры модных дизайнеров, но при этом долгое время считаюсь секс-символом, что истинная правда.

Я никак не могу понять, почему мировые бренды шьют одежду на девушек максимум с 3-4 размером груди, а что же делать нам, у кого 5-6 размер? Какая-то несправедливость получается, вот давайте разбираться . Много у меня подписчиц с пышной грудью?", - поинтересовалась исполнительница.

Фоллеверы артистки согласились с ней. Отметили, что стандарты красоты - это преимущественно женщины с формами. Поклонники также не скупились на комплименты для Анны.