РТУ и ЛУ впервые попали в рейтинг лучших университетов Европы

Как РТУ, так и ЛУ были включены в категорию "200+", где находится все вузы, которые в рейтинге занимают места 200-258.

Четыре ключевых критерия оцениваются в рейтинге:

вовлеченность студентов в учебный процесс;

разнообразие учебной среды;

достижения студентов;

доступные ресурсы.

Выше всего у обоих вузов с вовлеченностью студентов. В РТУ она достигла 71%, в ЛУ на 3 процента больше - 74%, однако это единственный критерий, по которому ЛУ показал себя лучше РТУ.

Вторую высокую отметку латвийские вузы получили за разнообразие учебной среды. Было проанализировано количество людей обоего пола среди персонала и студентов, количество иностранных студентов, а также участие студентов в Erasmus+.

Европейские рейтинги обучения публикуются в серии оценок журнала The Times Higher Education. Рейтинг был основан на результатах опроса, в этом году было опрошено 125 000 студентов.