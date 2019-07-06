Сб, 6.07.2019
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РТУ и ЛУ впервые попали в рейтинг лучших университетов Европы

Очередь у здания ЛУ. Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Рижский технический университет (РТУ) и Латвийский университет (ЛУ) впервые включены в рейтинг лучших 258 университетов Европы, согласно рейтингу университетов, опубликованному международным рейтинговым агентством Times Higher Education (THE).

Как РТУ, так и ЛУ были включены в категорию "200+", где находится все вузы, которые в рейтинге занимают места 200-258.

Четыре ключевых критерия оцениваются в рейтинге:

  • вовлеченность студентов в учебный процесс; 
  • разнообразие учебной среды; 
  • достижения студентов;
  • доступные ресурсы.

Выше всего у обоих вузов с вовлеченностью студентов. В РТУ она достигла 71%, в ЛУ на 3 процента больше - 74%, однако это единственный критерий, по которому ЛУ показал себя лучше РТУ.

Вторую высокую отметку латвийские вузы получили за разнообразие учебной среды. Было проанализировано количество людей обоего пола среди персонала и студентов, количество иностранных студентов, а также участие студентов в Erasmus+.

Европейские рейтинги обучения публикуются в серии оценок журнала The Times Higher Education. Рейтинг был основан на результатах опроса, в этом году было опрошено 125 000 студентов.

На первом месте в рейтинге расположился Оксфордский университет, на втором Кембриджский, на третьем - Университет Наварры. Всего было оценено 258 европейских университетов.

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