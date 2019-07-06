В Калифорнии произошло сильнейшее за последние 20 лет землетрясение

На юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 7,1. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Reuters сообщает, что оно стало самым сильным с 1999 года.
Как сообщают СМИ, пострадали несколько человек.
Подземные толчки были зарегистрированы в 3:19 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в 193 километрах севернее Лос-Анджелеса.
Несколько зданий были повреждены, около двух тысяч человек остались без электричества.
В аэропорту Лос-Анджелеса сообщили, что землетрясение не вызвало сбоя в рабочем графике.
Это уже второе землетрясение в Калифорнии за последние несколько дней. Четвертого июля там были зафиксированы толчки магнитудой 6,6.
Галерея: землетрясение в Калифорнии 4 июля
Ok so #SoCal had another #earthquake and I actually got a video of my pool this time #SoCalEarthquake pic.twitter.com/asBEBwvkIm— RyanHickernell (@HickernellRyan) 6 июля 2019 г.