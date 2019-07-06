В Калифорнии произошло сильнейшее за последние 20 лет землетрясение

Как сообщают СМИ, пострадали несколько человек.

Подземные толчки были зарегистрированы в 3:19 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в 193 километрах севернее Лос-Анджелеса.

Несколько зданий были повреждены, около двух тысяч человек остались без электричества.

В аэропорту Лос-Анджелеса сообщили, что землетрясение не вызвало сбоя в рабочем графике.

Это уже второе землетрясение в Калифорнии за последние несколько дней. Четвертого июля там были зафиксированы толчки магнитудой 6,6.