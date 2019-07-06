Сб, 6.07.2019
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В Калифорнии произошло сильнейшее за последние 20 лет землетрясение

Иллюстративное фото

ФОТО: AP/EP/REUTERS

На юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 7,1. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Reuters сообщает, что оно стало самым сильным с 1999 года.

Как сообщают СМИ, пострадали несколько человек.

Подземные толчки были зарегистрированы в 3:19 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в 193 километрах севернее Лос-Анджелеса.

Несколько зданий были повреждены, около двух тысяч человек остались без электричества.

В аэропорту Лос-Анджелеса сообщили, что землетрясение не вызвало сбоя в рабочем графике.

Это уже второе землетрясение в Калифорнии за последние несколько дней. Четвертого июля там были зафиксированы толчки магнитудой 6,6. 

Галерея: землетрясение в Калифорнии 4 июля

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