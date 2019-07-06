В Саулкрастском крае восстановлено электроснабжение

Мельке пояснила, что нарушение было вызвано деревом, которое сломал ветер и обрывом проводов в нескольких участках линии электропередачи.

Ранее сообщалось, что в 11:58 было зарегистрировано технологическое нарушение в электросети среднего напряжения на 20 киловольт, которое повлияло на электроснабжение 2 300 клиентов в Саулкрастском крае.