Сб, 6.07.2019
Можно, конечно, забыть историю окрестностей улицы Авоту, можно надеть белье и на греческие статуи, а на картины Люсьена Фрейда - черную драпировку, ведь как такую обнаженку может изображать художник, который рисовал портрет английской королевы... Владислав Лакше, художник Ghetto Games

В Саулкрастском крае восстановлено электроснабжение
Обновлено

Иллюстративное фото

ФОТО: Austra Helēna Žaggere / LETA

Нарушение в электросети устранено, проинформировала агентство LETA директор по коммуникации АО "Садалес тиклс" Ренате Мельке.

Мельке пояснила, что нарушение было вызвано деревом, которое сломал ветер и обрывом проводов в нескольких участках линии электропередачи.

Ранее сообщалось, что в 11:58 было зарегистрировано технологическое нарушение в электросети среднего напряжения на 20 киловольт, которое повлияло на электроснабжение 2 300 клиентов в Саулкрастском крае.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ