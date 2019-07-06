США захотели видеть Зеленского

"Мы ждем его визита. Дата еще не назначена, но это вопрос ближайшего будущего. Очень важно, чтобы оба президента встретились. Они никогда раньше не встречались, хотя и общались по телефону", - приводят слова дипломата.

Согласно его словам, США посылают президенту Украины сигнал о том, что полностью поддерживают его реформы в Украине.

Также Волкер сказал, что расположение сил в Донбассе является "позитивным шагом, который привлекает внимание к бездействию России". Волкер пообещал поддержку со стороны США. Он считает, что Киев должен вести ведущую роль в процессе урегулирования, также он дал обещание поддержки со стороны США.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 2 июля прибыл в Канаду с рабочим визитом, в рамках которого он провел ряд встреч, среди них - и с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

В ходе брифинга в Торонто во вторник, 2 июля, премьер-министр Канады Джастин Трюдо сказал, что правительство Канады выделяет более 45 миллионов долларов США на поддержку Украины. В том числе будет передано 25 миллионов долларов для реализации инклюзивных и учитывающих гендерные аспекты реформ в Украине.