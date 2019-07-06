США захотели видеть Зеленского

Встреча глав США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского состоится в ближайшем будущем. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на интервью "Голосу Америки" спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера.
"Мы ждем его визита. Дата еще не назначена, но это вопрос ближайшего будущего. Очень важно, чтобы оба президента встретились. Они никогда раньше не встречались, хотя и общались по телефону", - приводят слова дипломата.
Согласно его словам, США посылают президенту Украины сигнал о том, что полностью поддерживают его реформы в Украине.
Также Волкер сказал, что расположение сил в Донбассе является "позитивным шагом, который привлекает внимание к бездействию России". Волкер пообещал поддержку со стороны США. Он считает, что Киев должен вести ведущую роль в процессе урегулирования, также он дал обещание поддержки со стороны США.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 2 июля прибыл в Канаду с рабочим визитом, в рамках которого он провел ряд встреч, среди них - и с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
В ходе брифинга в Торонто во вторник, 2 июля, премьер-министр Канады Джастин Трюдо сказал, что правительство Канады выделяет более 45 миллионов долларов США на поддержку Украины. В том числе будет передано 25 миллионов долларов для реализации инклюзивных и учитывающих гендерные аспекты реформ в Украине.
Галерея: Встреча Владимира Зеленского и Джастина Трюдо