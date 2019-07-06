Сб, 6.07.2019
Мы привыкли, что нас игнорируют в те моменты, когда пригодилась бы поддержка, рассказав об одном из 60 мероприятий, которые проводим летом, предлагая для молодежи альтернативу безделию. Ghetto Games
  • RUS TVNET
  • Новости
  • Общество
  • Вскоре рижане смогут голосовать за проекты развития окружающей местности в интернете

Вскоре рижане смогут голосовать за проекты развития окружающей местности в интернете

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Отдел контроля, закупок и планирования Рижской думы завершил закупку, целью которой была разработка интернет-портала www.balso.riga.lv, который позволит жителям Риги голосовать за проекты развития окружающей местности в интернете, свидетельствует информация, доступная на домашней странице Системы электронных закупок.

Портал, на котором можно будет ознакомится с наглядной информацией о поданных проектах по развитию окружающей местности и проголосовать за понравившиеся, разработает ООО Datu Sistemas за 23 360 евро без НДС.

Согласно описанию закупки, целью создания платформы для голосования является обеспечение активного участия жителей Риги в развитии окружающей местности.

Планируется, что портал начнет работу уже в июле.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ