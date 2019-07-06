Нурмагомедов пообещал победить Пуарье без прыжков из клетки

"Помните, что я сделал в прошлом бою? Защитил титул. В Абу-Даби сделаю то же самое, но на этот раз обойдусь без прыжков из клетки. Что касается моего соперника, то Порье — отличный боец. У него очень хорошие боксерские навыки, и он прекрасно двигается на ногах", — сказал Хабиб.

Хабиб Нурмагомедов является чемпионом UFC в легком весе. В октябре 2018 года он успешно защитил свой титул в бою с ирландцем Конором Макгрегором. После поединка случилась драка, которую начал сам Нурмагомедов. Боец выпрыгнул из октагона и напал на секундантов противника. В то же самое время секунданты Нурмагомедова атаковали Макгрегора. В результате потасовки оба спортсмена были дисквалифицированы. Макгрегора отстранили от выступлений на шесть месяцев, Нурмагомедова же — на девять.

Многим ожидается, что ирландец сможет посетить бой Нурмагомедова и Порье, который состоится в Абу-Даби седьмого сентября. Тренер Хабиба Хавьер Мендес порекомендовал Макгрегору взять охрану в случае приезда в ОАЭ.