Серена Уильямс вышла в четвёртый круг Уимблдона

Американка Серена Уильямс в матче третьего раунда Уимблдона в двух сетах обыграла соперницу из Германии Юлию Гёргес со счётом 6:3, 6:4. Об этом сообщает "Чемпионат".
Матч длился 1 час 13 минут.
В личных встречах 37-летняя американская теннисистка безоговорочно ведёт - 5-0.
За выход в четвертьфинал Уимблдона Серена Уильямс поборется с испанкой Карлой Суарес-Наварро, победившей американку Лорен Дэвис.
Нынешней победительницей травяного турнира "Большого шлема" является немка Анжелика Кербер. В финале прошлого года спортсменка одержала победу над Сереной Уильямс со счётом 6:3, 6:3.