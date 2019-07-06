Сб, 6.07.2019
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Серена Уильямс вышла в четвёртый круг Уимблдона

ФОТО: AFP/SCANPIX

Американка Серена Уильямс в матче третьего раунда Уимблдона в двух сетах обыграла соперницу из Германии Юлию Гёргес со счётом 6:3, 6:4. Об этом сообщает "Чемпионат".

Матч длился 1 час 13 минут. 

В личных встречах 37-летняя американская теннисистка безоговорочно ведёт - 5-0.

За выход в четвертьфинал Уимблдона Серена Уильямс поборется с испанкой Карлой Суарес-Наварро, победившей американку Лорен Дэвис. 

Нынешней победительницей травяного турнира "Большого шлема" является немка Анжелика Кербер. В финале прошлого года спортсменка одержала победу над Сереной Уильямс со счётом 6:3, 6:3. 

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